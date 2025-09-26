Szombati sportműsor: labdarúgó NB I, madridi derbi a La Ligában, női BL és férfi klub-vb kézilabdában

SZEPTEMBER 27., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
8. FORDULÓ
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.00: Paksi FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB III
9. FORDULÓ
DÉLNYUGATI CSOPORT
17.00: Pécsi MFC–Kaposvári Rákóczi FC
ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
13.30: Brentford–Manchester United (Tv: Spíler1)
16.00: Chelsea–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
16.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
16.00: Leeds United–AFC Bournemouth
16.00: Manchester City–Burnley
18.30: Nottingham Forest–Sunderland (Tv: Spíler1)
21.00: Tottenham Hotspur–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
7. FORDULÓ
13.30: Coventry City–Birmingham City (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
6. FORDULÓ
17.00: Lorient–Monaco
19.00: Toulouse–Nantes
21.05: Paris SG–Auxerre
NÉMET BUNDESLIGA
5. FORDULÓ
15.30: Heidenheim–Augsburg
15.30: Mainz–Borussia Dortmund
15.30: St. Pauli–Bayer Leverkusen
15.30: Wolfsburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)
18.30: Mönchengladbach–Eintracht Frankfurt (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
5. FORDULÓ
15.00: Como–Cremonese
18.00: Juventus–Atalanta (Tv: Arena4)
20.45: Cagliari–Internazionale (Tv: Match4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
7. FORDULÓ
21.15: Estoril–Sporting CP (Tv: Sport2)
ROMÁN SUPERLIGA
ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ
14.00: UTA Arad–Csíkszereda – élőben az NSO-n!
ROMÁN LIGA 2
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
10.00: Steaua Bucuresti–Sepsi OSK
SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
14.00: Getafe–Levante
16.15: Atlético Madrid–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Mallorca–Alavés (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
9. FORDULÓ
18.00: Dunaszerdahelyi AC–Komáromi FC – élőben az NSO-n!
TÖRÖK SÜPER LIG
7. FORDULÓ
19.00: Fenerbahce–Antalyaspor (Tv: Sport2)
NŐI NB I
6. FORDULÓ
14.00: Ferencváros–Pécsi MFC
15.00: Diósgyőri VTK–MTK Budapest
15.00: Puskás Akadémia–Újpest
16.00: Budaörs–Viktória FC
16.00: Bp. Honvéd–ETO FC
16.00: Szent Mihály–Szekszárd
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NCAA
Vasárnap, 1.30: Georgia–Alabama (Tv: Match4)
AUTÓSPORT
22.00: NASCAR Xfinity Series, Kansas (Tv: Arena4)
Vasárnap, 3.30: hosszútávú vb (FIA WEC), fudzsi 6 órás (Tv: Eurosport2)
CSELGÁNCS
GRAND PRIX-VERSENY, CSINGTAO
5.00: selejtezők
11.00: bronzmérkőzések, döntők (Tv: Sport2)
EVEZÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ
7.00: döntők
GOLF
RYDER-KUPA, NEW YORK
13.10: foursome (felváltott ütéses) páros meccsek
18.25: four balls (saját labdás) páros meccsek
JÉGKORONG
OSZTRÁK ICEHL
17.30: TWK Innsbruck (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)
19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–FTC-Telekom
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA
9.30: junior nők, mezőnyverseny (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
12.05: női mezőnyverseny (Vas Blanka) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
KÉZILABDA
KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM
14.30: California Eagles (amerikai)–Magdeburg (német) (Tv: Sport2)
16.45: Taubaté (brazil)–Barca (spanyol) (Tv: Sport2)
19.30: Sydney University (ausztrál)–One Veszprém (Tv: Sport2)
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: Buducsnoszt (montenegrói)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Sola (norvég) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.00: Podravka (horvát)–Odense (dán)
18.00: Brest (francia)–CSM Bucuresti (román)
FÉRFI NB I
17.00: CYEB-Budakalász–NEKA
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Balatonfüredi KSE
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–Csurgói KK
NŐI NB I
16.30: Alba Fehérvár KC–Szombathelyi KKA
17.00: Moyra-Budaörs–Dunaújvárosi Kohász KA
18.00: Vasas SC–NEKA
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvári KK
18.00: MVM-OSE Lions–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
18.00: Atomerőmű SE–SZTE-Szedeák
18.00: Zalakerámia ZTE KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: DEAC–Budapesti Honvéd Sportegyesület
18.00: Egis Körmend–NKA Universitas Pécs
NŐI NB I
15.00: ELTE BEAC Újbuda–Uni Győr
17.00: Csata TKK–Tarr KSC Szekszárd
18.00: Sopron Basket–Vasas Akadémia
18.00: VBW CEKK Cegléd–DVTK HunTherm
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–NKA Universitas Pécs
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VB, JAPÁN NAGYDÍJ, MOTEGI
1.40: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
2.25: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
3.10: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
3.50: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)
5.45: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)
6.40: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)
8.00: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)
Vasárnap, 4.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)
Vasárnap, 5.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)
SUPERBIKE-VB, ARAGÓNIAI ÁLLOMÁS
10.45: SBK, Superpole (Tv: Arena4)
12.30: SSP, 1. verseny (Tv: Arena4)
14.00: SBK, 1. verseny (Tv: Arena4)
NYÍLT VÍZI ÚSZÁS
EURÓPA-KUPA-SOROZAT, 4. ÁLLOMÁS, RAZANAC
9.00: férfiak
9.10: nők
RÖPLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA
ELŐDÖNTŐ
8.30: Csehország–Bulgária
12.30: Lengyelország–Olaszország
SPORTLÖVÉSZET
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BUDAPEST
Női 50 m puska összetett
9.00: alapverseny
13.30: döntő
Férfi 50 m puska összetett
11.00: alapverseny
14.30: döntő
25 m standardpisztoly
9.00: verseny
Férfi 25 m sportpisztoly
11.00: verseny
Női 25 m pisztoly
11.00: alapverseny
16.30: döntő
SPORTMÁSZÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, SZÖUL
12.00: női boulder, döntő (Tv: Eurosport2)
TENISZ
ATP 500-AS ÉS WTA 1000-ES TORNA, PEKING
5.00: férfi és női egyes, nyolcaddöntő; férfi páros, negyeddöntő; női páros, 1. forduló
5.00 után: Marozsán Fábián–Alexandre Müller (francia)
9.30 után: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Sorana Cirstea, Anna Kalinszkaja (román, orosz)
ATP 500-AS TORNA, TOKIÓ
4.00: egyes, nyolcaddöntő és negyeddöntő; páros, negyeddöntő és elődöntő
5.30 után: Fucsovics Márton–Brandon Nakashima (amerikai)
TORNA
CHALLENGE-VILÁGKUPAVERSENY, SZOMBATHELY (ARENA SAVARIA)
15.00: szerenkénti döntők (férfiak: talaj, lólengés, gyűrű; nők: ugrás, felemás korlát)
TRIATLON
VILÁGBAJNOKI SOROZAT, 7. FORDULÓ, VEJHAJ
3.00: férfiak
5.45: nők
VÍZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
ELŐDÖNTŐ
18.00: Szolnoki Dózsa–Endo Plus Service-Honvéd (Tv: M4 Sport+)
19.30: BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport+)
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
A-CSOPORT (GLYFADA)
11.15: One Eger–CN Terrassa (spanyol)
C-CSOPORT (DUNAÚJVÁROS)
17.00: Dunaújvárosi FVE–De Zaan (holland)
D-CSOPORT (DUNAÚJVÁROS)
19.00: CN Mataró (spanyol)–Rapallo (olasz)
NŐI OB I
2. FORDULÓ
17.00: UVSE-Helia D–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell
17.30: GYVSE-Uni Győr–BVSC-Manna ABC
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabdával foglalkozunk: HunBasket Fantasy League; HunBasketTV
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.40: Téma: a legújabb hírek a nemzetközi futball világából
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba, akivel a Ferencváros–Plzen Európa-liga-mérkőzésről beszélünk, illetve a hétvégi NB I-es fordulóra is hangolunk
9.30: A Nap hallgatóját hívjuk telefonon; Nemzeti Sportrádió-ajándékcsomag kiosztása; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Szalai Kristóf
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: Közvetítés a Zalaegerszeg–Kazincbarcika NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő
16.00: Közvetítés a Ferencváros–Sola női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András
17.00: Közvetítés a DVTK–DVSC NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla
18.00: Közvetítés a Buducsnoszt–Győri ETO női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt
20.00: Közvetítés a Paks–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László
22.30: Sportvilág Olasz Gergővel