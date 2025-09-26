Szombati sportműsor: labdarúgó NB I, madridi derbi a La Ligában, női BL és férfi klub-vb kézilabdában

SZEPTEMBER 27., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

8. FORDULÓ

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: Paksi FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB III

9. FORDULÓ

DÉLNYUGATI CSOPORT

17.00: Pécsi MFC–Kaposvári Rákóczi FC

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

13.30: Brentford–Manchester United (Tv: Spíler1)

16.00: Chelsea–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

16.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

16.00: Leeds United–AFC Bournemouth

16.00: Manchester City–Burnley

18.30: Nottingham Forest–Sunderland (Tv: Spíler1)

21.00: Tottenham Hotspur–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

7. FORDULÓ

13.30: Coventry City–Birmingham City (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

6. FORDULÓ

17.00: Lorient–Monaco

19.00: Toulouse–Nantes

21.05: Paris SG–Auxerre

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

15.30: Heidenheim–Augsburg

15.30: Mainz–Borussia Dortmund

15.30: St. Pauli–Bayer Leverkusen

15.30: Wolfsburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)

18.30: Mönchengladbach–Eintracht Frankfurt (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

15.00: Como–Cremonese

18.00: Juventus–Atalanta (Tv: Arena4)

20.45: Cagliari–Internazionale (Tv: Match4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

7. FORDULÓ

21.15: Estoril–Sporting CP (Tv: Sport2)

ROMÁN SUPERLIGA

ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ

14.00: UTA Arad–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

ROMÁN LIGA 2

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

10.00: Steaua Bucuresti–Sepsi OSK

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

14.00: Getafe–Levante

16.15: Atlético Madrid–Real Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Mallorca–Alavés (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

9. FORDULÓ

18.00: Dunaszerdahelyi AC–Komáromi FC – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPER LIG

7. FORDULÓ

19.00: Fenerbahce–Antalyaspor (Tv: Sport2)

NŐI NB I

6. FORDULÓ

14.00: Ferencváros–Pécsi MFC

15.00: Diósgyőri VTK–MTK Budapest

15.00: Puskás Akadémia–Újpest

16.00: Budaörs–Viktória FC

16.00: Bp. Honvéd–ETO FC

16.00: Szent Mihály–Szekszárd

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NCAA

Vasárnap, 1.30: Georgia–Alabama (Tv: Match4)

AUTÓSPORT

22.00: NASCAR Xfinity Series, Kansas (Tv: Arena4)

Vasárnap, 3.30: hosszútávú vb (FIA WEC), fudzsi 6 órás (Tv: Eurosport2)

CSELGÁNCS

GRAND PRIX-VERSENY, CSINGTAO

5.00: selejtezők

11.00: bronzmérkőzések, döntők (Tv: Sport2)

EVEZÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ

7.00: döntők

GOLF

RYDER-KUPA, NEW YORK

13.10: foursome (felváltott ütéses) páros meccsek

18.25: four balls (saját labdás) páros meccsek

JÉGKORONG

OSZTRÁK ICEHL

17.30: TWK Innsbruck (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)

19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–FTC-Telekom

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA

9.30: junior nők, mezőnyverseny (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

12.05: női mezőnyverseny (Vas Blanka) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

KÉZILABDA

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

14.30: California Eagles (amerikai)–Magdeburg (német) (Tv: Sport2)

16.45: Taubaté (brazil)–Barca (spanyol) (Tv: Sport2)

19.30: Sydney University (ausztrál)–One Veszprém (Tv: Sport2)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Buducsnoszt (montenegrói)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Sola (norvég) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.00: Podravka (horvát)–Odense (dán)

18.00: Brest (francia)–CSM Bucuresti (román)

FÉRFI NB I

17.00: CYEB-Budakalász–NEKA

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Balatonfüredi KSE

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–Csurgói KK

NŐI NB I

16.30: Alba Fehérvár KC–Szombathelyi KKA

17.00: Moyra-Budaörs–Dunaújvárosi Kohász KA

18.00: Vasas SC–NEKA

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvári KK

18.00: MVM-OSE Lions–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: Atomerőmű SE–SZTE-Szedeák

18.00: Zalakerámia ZTE KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: DEAC–Budapesti Honvéd Sportegyesület

18.00: Egis Körmend–NKA Universitas Pécs

NŐI NB I

15.00: ELTE BEAC Újbuda–Uni Győr

17.00: Csata TKK–Tarr KSC Szekszárd

18.00: Sopron Basket–Vasas Akadémia

18.00: VBW CEKK Cegléd–DVTK HunTherm

18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–NKA Universitas Pécs

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, JAPÁN NAGYDÍJ, MOTEGI

1.40: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

2.25: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

3.10: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

3.50: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)

5.45: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)

6.40: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

8.00: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)

Vasárnap, 4.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)

Vasárnap, 5.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)

SUPERBIKE-VB, ARAGÓNIAI ÁLLOMÁS

10.45: SBK, Superpole (Tv: Arena4)

12.30: SSP, 1. verseny (Tv: Arena4)

14.00: SBK, 1. verseny (Tv: Arena4)

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

EURÓPA-KUPA-SOROZAT, 4. ÁLLOMÁS, RAZANAC

9.00: férfiak

9.10: nők

RÖPLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA

ELŐDÖNTŐ

8.30: Csehország–Bulgária

12.30: Lengyelország–Olaszország

SPORTLÖVÉSZET

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BUDAPEST

Női 50 m puska összetett

9.00: alapverseny

13.30: döntő

Férfi 50 m puska összetett

11.00: alapverseny

14.30: döntő

25 m standardpisztoly

9.00: verseny

Férfi 25 m sportpisztoly

11.00: verseny

Női 25 m pisztoly

11.00: alapverseny

16.30: döntő

SPORTMÁSZÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, SZÖUL

12.00: női boulder, döntő (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP 500-AS ÉS WTA 1000-ES TORNA, PEKING

5.00: férfi és női egyes, nyolcaddöntő; férfi páros, negyeddöntő; női páros, 1. forduló

5.00 után: Marozsán Fábián–Alexandre Müller (francia)

9.30 után: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Sorana Cirstea, Anna Kalinszkaja (román, orosz)

ATP 500-AS TORNA, TOKIÓ

4.00: egyes, nyolcaddöntő és negyeddöntő; páros, negyeddöntő és elődöntő

5.30 után: Fucsovics Márton–Brandon Nakashima (amerikai)

TORNA

CHALLENGE-VILÁGKUPAVERSENY, SZOMBATHELY (ARENA SAVARIA)

15.00: szerenkénti döntők (férfiak: talaj, lólengés, gyűrű; nők: ugrás, felemás korlát)

TRIATLON

VILÁGBAJNOKI SOROZAT, 7. FORDULÓ, VEJHAJ

3.00: férfiak

5.45: nők

VÍZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

ELŐDÖNTŐ

18.00: Szolnoki Dózsa–Endo Plus Service-Honvéd (Tv: M4 Sport+)

19.30: BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport+)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

A-CSOPORT (GLYFADA)

11.15: One Eger–CN Terrassa (spanyol)

C-CSOPORT (DUNAÚJVÁROS)

17.00: Dunaújvárosi FVE–De Zaan (holland)

D-CSOPORT (DUNAÚJVÁROS)

19.00: CN Mataró (spanyol)–Rapallo (olasz)

NŐI OB I

2. FORDULÓ

17.00: UVSE-Helia D–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell

17.30: GYVSE-Uni Győr–BVSC-Manna ABC

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabdával foglalkozunk: HunBasket Fantasy League; HunBasketTV

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.40: Téma: a legújabb hírek a nemzetközi futball világából

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba, akivel a Ferencváros–Plzen Európa-liga-mérkőzésről beszélünk, illetve a hétvégi NB I-es fordulóra is hangolunk

9.30: A Nap hallgatóját hívjuk telefonon; Nemzeti Sportrádió-ajándékcsomag kiosztása; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Szalai Kristóf

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: Közvetítés a Zalaegerszeg–Kazincbarcika NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő

16.00: Közvetítés a Ferencváros–Sola női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András

17.00: Közvetítés a DVTK–DVSC NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla

18.00: Közvetítés a Buducsnoszt–Győri ETO női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt

20.00: Közvetítés a Paks–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László

22.30: Sportvilág Olasz Gergővel