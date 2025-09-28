Nemzeti Sportrádió

Sorozatban nyolcadszor nyerte meg a Ferencváros a vízilabda Magyar Kupát

2025.09.28.
Fotó: Dömötör Csaba
vízilabda Magyar Kupa
A Ferencváros sorozatban nyolcadszor hódította el a férfi vízilabda Magyar Kupát, miután a vasárnapi fináléban 17–15-re legyőzte a Honvédot.

A Szolnok kiharcolta a szétlövést. Az OSC kétszer is egy góllal kapott ki. A BVSC három és fél negyedig tartotta a lépést. De vajon mire képes a döntőbe 13 év után visszatérő Honvéd? Az elmúlt hét évben többször is megszorongatták a Ferencvárost a trónkövetelők, legyőzni mégsem tudták, a zöld-fehérek sorozatban a nyolcadik Magyar Kupa-győzelmükre hajtottak. A papírforma ezúttal is a címvédő mellett szólt, csakhogy a vízilabdát még mindig nem papíron játsszák, Nyéki Balázs együttese a medencében akart bizonyítani.

Ami azt illeti, Szivós Mártonnak sem kellett különösebben motiválnia a játékosait: mindenki felvette a kesztyűt, elementáris erővel állt bele a meccsbe a Honvéd. A beállós védekezés szokás szerint hatékonyan működött, előfordult, hogy egy támadás alatt háromszor védett Csoma Kristóf vagy blokkoltak a mezőnyjátékosok. Vigvári Vendel azért megtalálta a rést, de légiósai vezérletével lépéselőnyben maradt a Honvéd: előbb Lazar Vicskovics használta ki a kapufa segítségével a kettős fórt, majd Nikola Moszkov lőtte át távolról a zónát.

Ekkor lépett elő Dusan Mandics. A szerb balkezes kétszer is megvillant rendezetlen védelem ellen, a Ferencváros a második negyed elején alig fél perc alatt egyenlített, pedig a ráúszásnál a Honvéd hozta el a labdát. Mindkét csapat a gyorsaságára épített, ennek következtében lüktető, fordulatos és élvezetes összecsapás kerekedett a kupadöntőből. Az FTC diktálta a tempót, de ellépni nem tudott, kihívója kitartóan kapaszkodott. Jóllehet néhány másodpercre 8–1-es Fradi-előnyt mutatott az eredményjelző, valójában még csak egy góllal vezetett a címvédő – Szivós mester még a rövid technikai szünetet is kihasználta, hogy űzze-hajtsa csapatát.

Csoma Kristóf is eksztázisba került, miután kivédte Mandics ötméteresét, amelyet egyébként ellene ítéltek meg, mert Nagy Ákos ejtésénél lerántotta a kaput. Elléphetett volna hárommal a Ferencváros, ehelyett a két negyed alatt öt gólig jutó Moszkov közelebb hozta a Honvédot, a nagyszünetben 10–9 állt a táblán – immár helyesen.

Feszült hangulatban kezdődött a harmadik negyed, Szivós Mártont elküldték a kispadról a játékvezetők – telt ház volt, de a szolnokiakat irányító Hangay Zoltán szorított neki helyet a lelátón. Más kérdés, hogy nem sokáig maradhatott ott, át kellett sétálnia a pódiumon a túloldalra, a Honvédért szorítók üdvrivalgással fogadták a jelenetsort. Döntőhöz méltó hangulat uralkodott a Komjádiban, a ferencvárosi szurkolók pedig egyre boldogabban daloltak, kedvenceik ugyanis Mandics és Manhercz Krisztián vezérletével elléptek négy góllal.

Ráadásul a vezérként pólózó Moszkov kipontozódott, de így sem adta olcsón a bőrét a Honvéd, amely az utolsó negyedben is elővette speciális védekezését, míg a centerei futószalagon szállították a kiállításokat. A zöld-fehérek ugyanakkor taktikusan pólózva őrizték előnyüket, és bár a kontrák miatt olykor nem jutottak el lövésig, a szintén három hibával kiszálló Edoardo Di Somma hiányában is fegyelmezetten védekeztek. Az FTC nagy meccsen győzött 17–15-re, így megérdemelten védte meg címét a Magyar Kupában – ahogy az ezüstérmes Honvéd is megdolgozott azért, hogy vastapsot kapjon a lelátóról.

VÍZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
Döntő:
FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd 17–15 (3–5, 7–4, 5–3, 2–3)
Komjádi uszoda, 1800 néző. V: Csanádi, Ercse. 
FTC: Szakonyi – ARGIROPULOSZ 2, MANHERCZ K. 3, Varga V., Fekete, MANDICS 6, Vámos 1. Csere: LÉVAI (kapus), Vismeg Zs., Jansik Sz. 1, Vigvári Vendel 1, Di Somma 1, NAGY ÁKOS 2, Haverkampf. Edző: Nyéki Balázs
HONVÉD: CSOMA – Ekler B., MOSZKOV 6, Szépfalvi, Kevi 2, VICSKOVICS 4, Vadovics. Csere: Bencz, SUGÁR 2, Kiss B. 1, Simon H. Edző: Szivós Márton
Emberelőny-kihasználás: 8/4, ill. 15/5. Gól – ötméteresből: 2/1, ill. 3/3. Kipontozódott: Ekler B. (10. p.), Di Somma (20. p.), Varga V. (22. p.), Moszkov (23. p.), Vismeg Zs. (27. p.), Nagy Ákos (28. p.), Jansik Sz. (31. p.)

 

FTC Honvéd vízilabda Magyar Kupa
