Két hét múlva térhet vissza a Camp Nouba a Barca – sajtóhír

Nyúlik, mint a rétestészta – a magyar mondás tökéletesen érvényes az FC Barcelona stadionja, a Camp Nou felújítására. Az eredeti tervek alapján az átalakításnak tavaly november 29-ére – a klub alapításának 125. évfordulójára – be kellett volna fejeződnie, ám a munkálatok késtek, így a katalán csapat továbbra sem tud saját stadionjában játszani – Raphináék a Valencia elleni vasárnapi 6–0-s győzelmüket az edzőközpontjukhoz tartozó, eredetileg 6000 férőhelyes Johan Cruyff Stadionban aratták.
A tervek szerint a következő fordulóban esedékes Getafe elleni hazai bajnokit még biztosan a a B-csapat pályáján lesznek kénytelenek lebonyolítani a gránátvörös-kékek, ám az első hazai Bajnokok Ligája-találkozójukat – október 1-jén a PSG lesz az ellenfél – már a Camp Nouban játsszák.
Az El Chiringuito TV értesülései szerint könnyen lehet azonban, hogy a felújított aréna már a BL-meccset megelőző hétvégén, a szeptember 28-i, Real Sociedad elleni hazai bajnokin megnyitja kapuit.
Az FC Barcelona az eddigi utolsó mérkőzését huszonnyolc hónappal ezelőtt játszotta a Camp Nouban.