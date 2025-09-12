Barcelonában Gavi miatt aggódnak – akár hat hetet is kihagyhat

A Marca pénteken arról írt, hogy Barcelonában aggódnak Gavi állapotát illetően. A katalánok augusztus 30-i közleménye még csak arról számolt be, hogy a játékos nem léphet pályára a Rayo Vallecano elleni bajnokin, viszont jelentős változás állítólag azóta sem történt az állapotában. A közleményben úgy fogalmaztak, hogy Gavinak térdsérülése van, részletekbe azonban nem bocsátkoztak és várható kihagyásról sem írtak semmit.

Tény, hogy Gavi azóta egyetlen egy edzésen sem vett részt. Úgy tudni, konzervatív kezeléseket kap, de felvetődött a műtét lehetősége is.

A jövő héten a klub orvosi kara újabb megbeszélést tart, hogy áttekintse a legújabb eredményeket. Az egyértelműnek tűnik, hogy a következő válogatott szünetig nem léphet pályára. Ha műtétre van szükség, akkor minimum másfél hónap a felépülési időszak, de ha beválik a konzervatív kezelés, akkor valamivel gyorsabban is visszatérhet.