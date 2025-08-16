Nemzeti Sportrádió

Marcus Rashfordot és Joan Garcíát regisztrálta az FC Barcelona

2025.08.16. 13:46
Marcus Rashford a bajnokságban is bemutatkozhat (Fotó: Getty Images)
Marcus Rashfordot és Joan Garciát sikerült időben regisztrálni, így a nyáron igazolt angol válogatott csatár és a spanyol kapus is ott lehet az idény nyitányán.

A katalán klub közölte, hogy mindketten tagjai Hansi Flick vezetőedző szombati keretének. A Barcelona a Real Mallorca vendégeként kezdi meg az új bajnoki idényt este 19.30-kor.

A 62-szeres angol válogatott Rashford júliusban került – egyelőre kölcsönbe, de vételi opcióval – a Manchester Unitedtől a címvédő Barcához, míg García a városi rivális Espanyoltól érkezett júniusban. A katalán klubnak a pénzügyi szabályok betartása miatt okozott nehézségek a két játékos regisztrálása, mivel az elmúlt években többet költött igazolásokra és fizetésekre, mint amennyi bevételre szert tett.

Rashford és Garcia már ott van a Liga honlapján, ugyanakkor a védő Gerard Martin és a kapus Wojciech Szczesny profilja hiányzik. Ez arra utalhat, hogy a Barcelona több szakaszban próbálja regisztrálni a játékosait.

 

