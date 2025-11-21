Nemzeti Sportrádió

Megfázott az FC Barcelona angol sztárja, kérdéses a hétvégi játéka

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.11.21. 11:17
null
Marcus Rashford (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona influenza spanyol foci Marcus Rashford
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő FC Barcelona váratlan problémával szembesült az Athletic Bilbao elleni holnapi (szombati) bajnoki előtt: a csapat angol sztárjátékosa, Marcus Rashford ugyanis influenzás lett, emiatt bizonytalan a játéka az összecsapáson.

A barcelonai El Mundo Deportivo szerint Marcus Rashford a csapat csütörtöki edzését sem tudta befejezni, panaszai miatt idő előtt távozott az edzőközpontból, míg pénteken ki sem jött a többiekkel a pályára. A sportlap úgy tudja, az angol játékos tünetei azóta sem csillapodtak, így erősen kérdéses, hogy pályára léphet-e az Athletic Bilbao elleni szombati találkozón.

A katalán klub hivatalosan nem adott ki tájékoztatást Rashford állapotát illetően, az MD azonban megbízható forrásokból úgy értesült, hogy a támadó komolyabb influenzával bajlódik.

Az FC Barcelona–Athletic Bilbao összecsapást szombaton 16.15 órától rendezik meg, a katalán csapat immáron ismét a még felújítás alatt álló Camp Nouban fogadhatja ellenfelét.

SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
PÉNTEK
21.00: Valencia–Levante (Tv: Spíler2)
SZOMBAT
14.00: Alavés–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: FC Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Mallorca (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP
14.00: Oviedo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Betis–Girona (Tv: Spíler2)
18.30: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)

   
  1. Real Madrid

12

10

1

1

26–10

+16

31

  2. FC Barcelona

12

9

1

2

32–15

+17

28

  3. Villarreal

12

8

2

2

24–10

+14

26

  4. Atlético Madrid

12

7

4

1

24–11

+13

25

  5. Betis

12

5

5

2

19–13

+6

20

  6. Espanyol

12

5

3

4

15–15

0

18

  7. Athletic Bilbao

12

5

2

5

12–13

–1

17

  8. Getafe

12

5

2

5

12–14

–2

17

  9. Sevilla

12

5

1

6

18–19

–1

16

10. Alaves

12

4

3

5

11–11

0

15

11. Elche

12

3

6

3

13–14

–1

15

12. Rayo Vallecano

12

4

3

5

12–14

–2

15

13. Celta Vigo

12

2

7

3

15–18

–3

13

14. Real Sociedad

12

3

4

5

14–17

–3

13

15. Mallorca

12

3

3

6

12–18

–6

12

16. Osasuna

12

3

2

7

9–13

–4

11

17. Valencia

12

2

4

6

11–21

–10

10

18. Girona

12

2

4

6

11–24

–13

10

19. Levante

12

2

3

7

16–23

–7

9

20. Oviedo

12

2

2

8

7–20

–13

8

AZ ÁLLÁS

 

 

FC Barcelona influenza spanyol foci Marcus Rashford
Legfrissebb hírek

Lewandowski lehetett Xavi végzete a Barcelonánál – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
20 órája

A Barca kulcsembere Szoboszlaiék klubtársa lehet – sajtóhír

Angol labdarúgás
Tegnap, 10:44

A Bajnokok Ligájában is az új Camp Nouban játszhat az FC Barcelona

Bajnokok Ligája
2025.11.19. 16:03

Újabb veterán szupersztárt csábíthat el a Milan – sajtóhír

Olasz labdarúgás
2025.11.18. 15:31

Ötös lista: Rashford jobb, mint valaha? Íme, a La Ligába berobbanó sztárok névsora!

Spanyol labdarúgás
2025.11.18. 09:50

Videó: amikor a barcelonai romantikát Lionel Messi zavarja meg...

Spanyol labdarúgás
2025.11.12. 10:22

Messi: Az emberek szeretete mindig velem lesz

Spanyol labdarúgás
2025.11.11. 17:10

Lamine Yamal 7-10 napra kidőlt a válogatott szünet előtt – áll a bál a spanyol szövetség és a Barcelona között

Spanyol labdarúgás
2025.11.11. 14:53
Ezek is érdekelhetik