Megfázott az FC Barcelona angol sztárja, kérdéses a hétvégi játéka
A barcelonai El Mundo Deportivo szerint Marcus Rashford a csapat csütörtöki edzését sem tudta befejezni, panaszai miatt idő előtt távozott az edzőközpontból, míg pénteken ki sem jött a többiekkel a pályára. A sportlap úgy tudja, az angol játékos tünetei azóta sem csillapodtak, így erősen kérdéses, hogy pályára léphet-e az Athletic Bilbao elleni szombati találkozón.
A katalán klub hivatalosan nem adott ki tájékoztatást Rashford állapotát illetően, az MD azonban megbízható forrásokból úgy értesült, hogy a támadó komolyabb influenzával bajlódik.
Az FC Barcelona–Athletic Bilbao összecsapást szombaton 16.15 órától rendezik meg, a katalán csapat immáron ismét a még felújítás alatt álló Camp Nouban fogadhatja ellenfelét.
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
PÉNTEK
21.00: Valencia–Levante (Tv: Spíler2)
SZOMBAT
14.00: Alavés–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: FC Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Mallorca (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP
14.00: Oviedo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Betis–Girona (Tv: Spíler2)
18.30: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)
|1. Real Madrid
12
10
1
1
26–10
+16
31
|2. FC Barcelona
12
9
1
2
32–15
+17
28
|3. Villarreal
12
8
2
2
24–10
+14
26
|4. Atlético Madrid
12
7
4
1
24–11
+13
25
|5. Betis
12
5
5
2
19–13
+6
20
|6. Espanyol
12
5
3
4
15–15
0
18
|7. Athletic Bilbao
12
5
2
5
12–13
–1
17
|8. Getafe
12
5
2
5
12–14
–2
17
|9. Sevilla
12
5
1
6
18–19
–1
16
|10. Alaves
12
4
3
5
11–11
0
15
|11. Elche
12
3
6
3
13–14
–1
15
|12. Rayo Vallecano
12
4
3
5
12–14
–2
15
|13. Celta Vigo
12
2
7
3
15–18
–3
13
|14. Real Sociedad
12
3
4
5
14–17
–3
13
|15. Mallorca
12
3
3
6
12–18
–6
12
|16. Osasuna
12
3
2
7
9–13
–4
11
|17. Valencia
12
2
4
6
11–21
–10
10
|18. Girona
12
2
4
6
11–24
–13
10
|19. Levante
12
2
3
7
16–23
–7
9
|20. Oviedo
12
2
2
8
7–20
–13
8