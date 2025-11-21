Megfázott az FC Barcelona angol sztárja, kérdéses a hétvégi játéka

A barcelonai El Mundo Deportivo szerint Marcus Rashford a csapat csütörtöki edzését sem tudta befejezni, panaszai miatt idő előtt távozott az edzőközpontból, míg pénteken ki sem jött a többiekkel a pályára. A sportlap úgy tudja, az angol játékos tünetei azóta sem csillapodtak, így erősen kérdéses, hogy pályára léphet-e az Athletic Bilbao elleni szombati találkozón.

A katalán klub hivatalosan nem adott ki tájékoztatást Rashford állapotát illetően, az MD azonban megbízható forrásokból úgy értesült, hogy a támadó komolyabb influenzával bajlódik.

Az FC Barcelona–Athletic Bilbao összecsapást szombaton 16.15 órától rendezik meg, a katalán csapat immáron ismét a még felújítás alatt álló Camp Nouban fogadhatja ellenfelét.

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

PÉNTEK

21.00: Valencia–Levante (Tv: Spíler2)

SZOMBAT

14.00: Alavés–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: FC Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Mallorca (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP

14.00: Oviedo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Betis–Girona (Tv: Spíler2)

18.30: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)