Carlo Ancelotti: A játékosok hajlandóak kevesebb pénzért focizni, ha csökken a mérkőzésszám

Többen is megszólaltak a napokban a túl sok mérkőzés miatt, többek között az RB Leipzig magyar válogatott védője, Willi Orbán vagy a Manchester City középpályása, Rodri, valamint Simone Inzaghi, az Inter vezetőedzője. Most egy másik tréner, Carlo Ancelotti is elmondta a véleményét a témában.

„A mostani panaszáradat nem fogja megváltoztatni az idei szezon versenynaptárát. Ezzel tisztában kell lennünk, akárcsak azzal, hogy a játékosok egyre jobban elfáradnak. Az idei versenynaptár már így marad, a játékosok a futball jövőjén szeretnének változtatni – magyarázta az olasz szakember a Santiago Bernabéuban az Espanyol elleni bajnoki mérkőzés előtti sajtótájékoztatón, és mint elmondta, ha visszavesznek a meccsek számából, az általános fizetéscsökkentéssel járhat, amit a játékosoknak nem okozna gondot elfogadni. – El kell gondolkodni ezen, mert a cél az, hogy a futballisták kevesebb meccset játsszanak a sérülések elkerülése érdekében. A játékosok hajlandóan kevesebb pénzért focizni, ha csökken a mérkőzésszám.”

Ancelotti ezt követően a saját csapatáról is beszélt: „Tudom, hogy még nem értük el a legjobb formánkat, de ez normális az idény ezen szakaszában. Az elmúlt években sem szeptemberben játszottunk csúcsformában, hanem októberben és novemberben, amikor igazán beindul a szezon. Pillanatnyilag jól állunk, még ha játszhatnánk ennél jobban is.”

A La Liga tabelláján 3. helyen álló Real Madrid szombaton 21 órakor fogadja a 12. helyezett Espanyolt.

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

Péntek

21.00: Alavés–Sevilla (Tv: Spíler2)

Szombat

14.00: Valladolid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

16.15: Osasuna–Las Palmas (Tv: Spíler2)

18.30: Valencia–Girona (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Vasárnap

14.00: Getafe–Leganés (Tv: Spíler2)

16.15: Athletic Bilbao–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

18.30: Villarreal–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

21.00: Rayo Vallecano–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Real Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)