Rodri szerint sztrájkba léphetnek a futballisták a túl sok mérkőzés miatt

„Szerintem közel állunk hozzá – reagált Rodri a szerdai, Inter elleni Bajnokok Ligája-találkozó előtt arra a kérdésre, hogy véleménye szerint sztrájkolhatnak-e a futballisták. – Ha ez így megy tovább, eljön egy pont, amikor nem lesz más választásunk. De meglátjuk.”

A Bajnokok Ligája és a klubvilágbajnokság új formátuma miatt a Manchester Cityre négy mérkőzéssel több vár, mint az előző idényben. Mint ismert, a BL-ben hat helyett nyolc meccset játszanak a csapatok a főtáblán, míg a klub-vb-n 2025-től immár 32 együttes szerepel majd az eddigi hét helyett – viszont utóbbi sorozatot ezentúl csak négyévente rendezik meg.

A spanyol középpályás az összes tétmeccset figyelembe véve 63 mérkőzésen lépett pályára a 2023–2024-es idényben. Számára tavaly augusztus 6-án kezdődött a szezon, és 343 nappal később, július 14-én ért véget, ezért aztán nem is játszott a City új idénybeli első három bajnokiján, csak szombaton, a Brentford elleni 2–1-es siker alkalmával tért vissza a pályára, mivel hosszabb pihenőre volt szüksége.

„Jót tett a lábamnak, jót tett nekem. Kaptam egy hónapot, de még némi regenerálódásra volt szükségem, ezért két hónapos szünetet tartottam. Ez különösen fontos manapság, sokat segít. Nagyon lényeges a mentális egészség, hogy frissen kezdje meg az ember a munkát” – mondta a 28 éves játékos.

A profi labdarúgók nemzetközi érdekképviseleti szervezete, a FIFPro jelentése szerint Rodri 2023 júliusa és 2024 júliusa között a felkészülési meccsekkel együtt 72 mérkőzést játszott, és 6107 percet töltött a pályán. A jelentés arra a megállapításra jutott, hogy egy futballistának maximum 50-60 találkozón szabadna játszania – az életkorától függően, nyilván egy idősebb labdarúgó kisebb terhelést bír ki.

Rodri kevesebb mint egy nappal azután adott hangot elégedetlenségének, hogy a Liverpool kapusa, Alisson felszólalt a versenynaptárban történt változtatások ellen. Nemrég pedig a City védője, Manuel Akanji mondta azt, hogy lehet, 30 éves korában vissza kell vonulnia a megnövekedett meccsszám és az idény közbeni szünetek hiánya miatt.

A FIFPro júliusban kilátásba helyezte, hogy jogi lépéseket tesz a FIFA-val szemben, mert a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség visszaél a hatalmával.

„A FIFA döntései az elmúlt években többször is saját versenysorozatainak és kereskedelmi érdekeinek kedveztek, irányító testületként figyelmen kívül hagyták felelősségüket, és káros döntéseket hoztak a nemzeti bajnokságok gazdasági érdekeire és a játékosok egészségére nézve” – áll a FIFPro közleményében.

A PFA – az angol profi labdarúgók szervezete – szóvivője szerint, ha a döntéshozók nem hallják meg a játékosok hangját, mérlegelniük kell minden lehetséges megoldást. Mint elmondta, a futballistáknál betelt a pohár, világosan kifejezték nemtetszésüket a versenynaptár és a túl nagy meccsterhelés kapcsán.

A La Liga elnöke, Javier Tebas úgy véli azonban, hogy ez csupán a topjátékosokat érinti, a labdarúgók nagy részét nem.

„Mindig azt hisszük, 100-200 futballista játszik minden meccsen, pedig Európában több mint 50 ezer játékos van, aki nem lép pályára ennyire sok találkozón, és nincs problémája a mérkőzésterheléssel” – nyilatkozta a spanyol liga első embere.

A Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) nemrégiben tanulmányában arra jutott, hogy a legtöbb klubnak nem nőtt a mérkőzésszám: 2012 és 2024 között klubonként és szezononként alig volt 40 fölött a meccsszám, és csupán a csapatok 5 százaléka játszott le 60 vagy több találkozót egy idényben.

Mint a BBC írása felhívja rá a figyelmet, elég ritkán jutnak el játékosok a sztrájkig. 2010-ben az amerikai MLS-ben álltak közel hozzá a futballisták, de a tiltakozás kezdete előtt néhány nappal megoldódtak a fizetésekkel kapcsolatos problémák. Egyes spanyol kluboknál előfordult, hogy a labdarúgók nem voltak hajlandóak pályára lépni addig, amíg nem kapták meg a bérüket. Jelen helyzetben viszont az sem világos, pontosan mely sorozatokat érintené az esetleges sztrájk.

Ahogy a cikk is fogalmaz, Rodrinak topjátékosként valóban probléma lehet a kiégés, de egy olyan Premier League-labdarúgóra, amelyik nem szerepel a nemzetközi porondon, illetve hamar kiesik a hazai kupákban, legfeljebb 40 mérkőzés vár egy kiírásban – ezen egyenlőtlenségek miatt is jutnak nehezen döntésre a futballisták, és ezért nem is igazán világos, mit szándékozik tenni a PFA.