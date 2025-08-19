Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid klasszisa már tudja, miért nem tanácsos a lakásban focizni – videó

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.08.19. 13:14
null
Egy másik nehéz pillanat: Federico Valverde bánata a nyári klubvilágbajnokságon a PSG ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid Federico Valverde La Liga
Hatalmasat esett az otthonában Federico Valverde, a kiszivárgott videofelvétel szerint fájt is neki, de a sérülés nem súlyos, az uruguayi labdarúgó minden bizonnyal ott lesz a Real Madrid kezdőcsapatában kedd este.

Federico Valverde a lépcsőn levágtatva észlelte, hogy remek labdát kapott kisfiától, Beniciótól, ösztönösen vissza is akarta passzolni neki, de a mozdulat közben elcsúszott, és a biztonsági kamera felvétele szerint igencsak beütötte a fenekét.

Bár kisfia hiába noszogatta, hogy azonnal álljon fel, nagy baj talán nem történt: nincs hír ugyanis arról, hogy Valverde megsérült volna.

Legkésőbb késő este tisztán látunk majd az ügyben, a Real Madrid ugyanis megkezdi az idényt, és az uruguayit a kezdő tizenegybe várják.

SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
21.00: Real Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Spanyol labdarúgás
2025.07.14. 16:34

Valverde volt a világ „legfoglalkoztatottabb” játékosa a múlt évadban

Senki sem töltött többet a pályán az elmúlt egy évben a Real Madrid mindenesénél.

 

 

Real Madrid Federico Valverde La Liga
Legfrissebb hírek

La Liga: kiállt a Mallorca mellett Xabi Alonso

Spanyol labdarúgás
4 órája

Nem született döntés a zöld-fehér rangadón, az Elche bravúrponttal tért vissza a La Ligába

Spanyol labdarúgás
16 órája

Nem minden a pénz: ilyen csapatot lehet összehozni ingyen a La Ligában

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 12:41

Elaltatta magát az Atlético Madrid, és kikapott az Espanyoltól

Spanyol labdarúgás
2025.08.17. 23:31

A regisztrációs problémák ellenére a Getafe győzelemmel rajtolt, nyert az Athletic Bilbao is

Spanyol labdarúgás
2025.08.17. 21:28

Flick saját csapatát kritizálta a Barcelona könnyed győzelme után

Spanyol labdarúgás
2025.08.17. 14:08

Az Alavés hajrágóllal győzte le a Levantét

Spanyol labdarúgás
2025.08.16. 23:40

Két mallorcai piros, három barcelonai gól, a címvédő könnyed győzelemmel kezdte a La Liga új idényét

Spanyol labdarúgás
2025.08.16. 21:33
Ezek is érdekelhetik