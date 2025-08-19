A Real Madrid klasszisa már tudja, miért nem tanácsos a lakásban focizni – videó

Federico Valverde a lépcsőn levágtatva észlelte, hogy remek labdát kapott kisfiától, Beniciótól, ösztönösen vissza is akarta passzolni neki, de a mozdulat közben elcsúszott, és a biztonsági kamera felvétele szerint igencsak beütötte a fenekét.

💥 La caída de Valverde que pone en 'vilo' a la afición del Real Madrid#RealMadrid #Valverde #Madrid pic.twitter.com/CZ6k4Bp1w0 — MARCA (@marca) August 18, 2025

Bár kisfia hiába noszogatta, hogy azonnal álljon fel, nagy baj talán nem történt: nincs hír ugyanis arról, hogy Valverde megsérült volna.

Legkésőbb késő este tisztán látunk majd az ügyben, a Real Madrid ugyanis megkezdi az idényt, és az uruguayit a kezdő tizenegybe várják.

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

21.00: Real Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!