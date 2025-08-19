A Real Madrid klasszisa már tudja, miért nem tanácsos a lakásban focizni – videó

Federico Valverde a lépcsőn levágtatva észlelte, hogy remek labdát kapott kisfiától, Beniciótól, ösztönösen vissza is akarta passzolni neki, de a mozdulat közben elcsúszott, és a biztonsági kamera felvétele szerint igencsak beütötte a fenekét.
Bár kisfia hiába noszogatta, hogy azonnal álljon fel, nagy baj talán nem történt: nincs hír ugyanis arról, hogy Valverde megsérült volna.
Legkésőbb késő este tisztán látunk majd az ügyben, a Real Madrid ugyanis megkezdi az idényt, és az uruguayit a kezdő tizenegybe várják.
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
21.00: Real Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!