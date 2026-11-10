Női röplabda: újabb győzelmével már a negyedik az SZBRA

Bár az előző fordulóban a TFSE megszerezte az első győzelmét, várható volt, hogy a nyáron alaposan megerősödő Szent Benedek RA még túl nagy falat lesz számára. És ez így is történt: a fővárosiak – akiknek soraiban ezen a mérkőzésen debütált a nyáron az UTE-ból igazolt 17 éves Kurucz Anna – csak időszakonként tudták megnehezíteni a négy légióssal és a válogatott Kiss Grétával felálló balatonfürediek dolgát. A hazaiak így viszonylag sima három játszmában gyűjtötték be a három pontot, s jöttek fel ezzel a tabella negyedik helyére. A találkozó legeredményesebb játékosa Kiss Gréta volt 16 ponttal, a túloldalon Erőss Mirtill 12-ig jutott.

TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

SZENT BENEDEK RA–TFSE 3:0 (17, 15, 14)

Balatonfüred, 160 néző. V: Horváth M., Halász E.

SZBRA: KISS G. 16, Öhman 9, Passaro 3, DZAKOVICS 14, Nyers 7, PEROTTO 10. Csere: Fáth (liberó), Fekete R. 1, Kapronczai, Schneider T. Edző: Matteo Freschi

TFSE: Batházi 3, Márkus 3, Szabó K. 5, ERŐSS 12, Kurucz 2, Nagy V. 9. Csere: Stankovics (liberó), Weidemann, Vértes Sz. Edző: Jókay Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:1, 4:4, 10:5, 12:9, 16:10, 18:11, 19:14, 20:16, 22:17. 2. játszma: 5:0, 8:6, 9:9, 12:10, 17:12, 22:15. 3. játszma: 3:0, 4:4, 5:6, 10:7, 10:9, 15:10, 22:11, 24:14