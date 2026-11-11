Dirk Kuyt azonnali hatállyal távozott a Fenerbahcétól

H. Á.H. Á.
2026.11.11. 13:14
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Kuyt nagy győzelemmel búcsúzott a Fener kispadjától (Fotó: Getty Images)
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Fenerbahce Dirk Kuyt Emre Belözoglu
A Fenerbahce a hivatalos közösségi felületein köszönte meg Dirk Kuyt szolgálatait, egyben el is búcsúzott a megbízott vezetőedzőtől, aki az idény elejétől volt az október végén menesztett Ismail Kartal segítője. A 46 éves holland egy héttel azt követően távozik, hogy a klub bejelentette, Emre Belözoglu lesz az előző szakvezető, Kartal utódja.

Kuyt két mérkőzésen irányította a Fenerbahcét, amellyel a bajnokságban ugyan 2–1-re kikapott a Göztepétől, ám a múlt héten a Bajnokok Ligájában 3–2-re legyőzte a Liverpoolt. Utóbbi meccs előtt röviddel jelentette be a Fener Emre érkezését, s akkor ugyan még nem lehetett tudni, hogy mi lesz Kuyt sorsa, az elmúlt egy héten eldőlt: a holland szakember nem kap helyet a szintén 46 éves Belözoglu szakmai stábjában.

„Mindent köszönünk, Dirk Kuyt! Kettőnk közös sárga-kék története évekkel ezelőtt elkezdődött, s a köztünk lévő kötelék igazából soha nem szakadt meg. Először még a pályán képviseltél bennünket, később az oldalvonal mentén. A klubunk iránt mutatott szereteted és lojalitásod miatt különleges helyet érdemelsz a szurkolóink szívében. Mindent köszönünk, amit az elmúlt években adtál a klubnak! Ma elköszönünk, de ez a búcsú nem végleges, kapcsolatunk nem szakad meg, ez a búcsú csupán a bizonyítéka annak, hogy a kapcsolatunk örökké megmarad, ahogy a helyed is a Fenerbahce nagy családjában!” – fogalmazott a klub a közösség médiában.

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