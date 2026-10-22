Közleményt adott ki a Magyar Röplabdaszövetség tiszteletbeli elnökségi tagjának lemondása után

Ahogy korábban megírtuk, a Magyar Röplabdaszövetségnél (MRSZ) szerdán lemondott tiszteletbeli elnöki tisztségéről a sportág legendája, a 329-szeres válogatott, kétszeres olimpiai negyedik és háromszoros Eb-bronzérmes Bardi Gyöngyi.

A sportág 68 éves legendás, a tízszeres magyar, kétszeres török bajnok, nyolcszoros Magyar, háromszoros Török Kupa-győztes, kétszeres BEK-ezüstérmes (1978, 1979), BEK-bronzérmes (1980), 329-szeres válogatott alakját két éve, 2024 júliusában választották meg a sportági szervezet tiszteletbeli elnökének és a sportág nagykövetének, de már akkor sem ment minden rendben: szabálytalanságok és törvénytelenségek miatt a bíróság hatályon kívül helyezte a küldöttgyűlés akkori döntéseit. Ezt követően az akkor megválasztott elnök, Vatai Gabriella, a vele együtt 11 tagú elnökség és a tiszteletbeli elnök is lemondott, decemberben pedig új küldöttgyűlést kellett tartani, amelyen ismét megválasztották őket, immár a törvényeknek megfelelően.

Néhány hete a sportág másik jeles képviselője, Biszku Éva írt nyílt levelet a sportért felelős belügyminiszternek, Pósfai Gábornak, amelyben a sportágban tapasztalható visszásságokról írt (a témával lapunk is foglalkozott), ezt követte Bardi Gyöngyi.

Az MRSZ most közleményt adott ki, melyben közlik, „a szövetség továbbra is elkötelezett a közpénzből származó, állami támogatások átlátható és szabályos felhasználása, illetve a jogszabályoknak megfelelő szabályszerű gazdálkodás mellett.”

Továbbá kiemelik, hogy az „MRSZ elnöksége a sportág finanszírozását érintő kérdésekben párbeszédet folytat az illetékes szervezetekkel. A MRSZ minden szakmai támogatást biztosít a hazai klubok számára az új állami finanszírozási rendszerre való hatékony átállás érdekében.”

A röplabda 2017-ben került a látványsportok közé, azóta éves szinten a 125 milliárd forintos tao-támogatási keret hét százalékát kapja a sportág, ami a legkisebb arány a sportágak közül. „A magyar röplabdában elmúlt években jelentősen kibővült a hazai versenyrendszer, állandósult a női válogatott Európa-bajnoki jelenléte, az utánpótlás 2026 nyarán történelmi Eb-éremig jutott, miközben a strand- és az ülőröplabda is meghatározó nemzetközi sikereket ért el az elmúlt években” – olvasható a közleményben.

Az MRSZ megjegyzi, hogy a kormány célja a tömegsport előmozdítása, a röplabda és a strandröplabda pedig jelentős fejlődési lehetőségeket tartogat a hazai emelkedő népszerűsödéségnek köszönhetően.

A magyar szövetség megjegyzi, hogy 2016-ban 59 sportszervezet 218 csapatának 2084 játékosa szerepelt a magyar teremröplabda-versenyrendszerben. 2024-re 131 szervezet 889 csapata indult, és 10 198 teremröplabda-versenyengedélyt adtak ki. Ebben nincs benne a strandröplabdában kiadott több mint kétezer versenyengedély.

„Az MRSZ elnöksége folyamatosan nyomon követi a sportág finanszírozási kérdéseit, az egyesületek likviditását, pénzügyi helyzetét, és az esetleges problémák mielőbbi kezelése, megoldása érdekében bejelentő vonalat ([email protected]) hozott létre a klubok és a röplabdáért dolgozó sportszakemberek számára” – írja a közlemény.