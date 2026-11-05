Röplabda BL: nehéz, de nem megoldhatatlan feladat vár a Kaposvárra

Nincs megállás, a magyar bajnok Kaposvár alig egy hete búcsúztatta a BL-selejtező első fordulójában a bosnyák Napredak Odzakot, máris itt az újabb ellenfél, az osztrák TSV Raiffeisen Hartberg.

Az osztrákok az első fordulóban kiemeltek voltak, most csatlakoznak a küzdelmekhez. Bár az 1984-ben alapított klub története során először nyerte meg az osztrák bajnokságot (2007-ben és 2013-ban Osztrák Kupát nyert), ezüstérmesként tavaly már elindulhatott a BL selejtezőjében, igaz, a második körben elvérzett a szerb Radnicski Kragujevac ellen (azt megelőzően a finn Akaa csapatát ejtette ki aranyjátszmában), így átkerült a második számú kontinentális klubsorozatnak számító CEV-kupába, amelyben az első fordulóban a belga Achel felülmúlta. Korábban többször indult a CEV- és a Challenge-kupában, de jelentősebb eredményt nem ért el.

A Markus Hirczy irányította osztrák gárda elsősorban hazai játékosokra épül, mindössze két légiós tagja a keretnek, a francia Eldin Demirovic és a bosnyák Djordje Knezevic. A csapat az idény nyitányaként az USV Graz ellen megnyerte az osztrák Szuperkupát, igaz, a bajnoki rajton hazai pályán kikapott 3:0-ra az Aich/DOB-tól, de azóta a Sokol Wient, a Bisamberget és a Riedet is legyőzte. A kaposváriakra tehát nehéz, de egyáltalán nem megoldhatatlan feladat vár a második fordulóban.

BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK

Selejtező

2. forduló, 1. mérkőzés

18.00: FINO Kaposvár–TSV Raiffeisen Hartberg (osztrák)