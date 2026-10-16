Nemzeti Sportrádió

Október 27-én vesznek végső búcsút Grózer Györgytől

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.16. 14:06
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Grózer György (1964–2026) (Fotó: Török Attila)
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Grózer György röplabda gyász
A szeptember 11-én, 62 éves korában elhunyt Grózer Györgytől október 27-én vesznek végső búcsút – olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott gyászjelentésben.

Grózer György szeptember 11-én veresegyházi otthonában lett rosszul és a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét. Az egykori magyar és német válogatott röplabdázó 62 éves korában hunyt el.

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott gyászjelentés szerint Grózertől október 27-én 9 órakor, a Rákospalotai köztemetőben vesznek végső búcsút.

A gyászoló család kérésére a szertartáson egyetlen gyászbeszéd hangzik el: a család felkérésére Nyári Sándor búcsúztatja a legendás sportolót, felidézve közös emlékeiket és Grózer György felejthetetlen örökségét.

Röplabda
2026.09.13. 20:50

Gyász: elhunyt Grózer György egykori röplabdajátékos és -edző

A korábbi szélső ütő a magyar válogatottban 96-szor, a német nemzeti csapatban 19 alkalommal lépett pályára.

 

Grózer György röplabda gyász
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