Október 27-én vesznek végső búcsút Grózer Györgytől

Grózer György szeptember 11-én veresegyházi otthonában lett rosszul és a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét. Az egykori magyar és német válogatott röplabdázó 62 éves korában hunyt el.

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott gyászjelentés szerint Grózertől október 27-én 9 órakor, a Rákospalotai köztemetőben vesznek végső búcsút.

A gyászoló család kérésére a szertartáson egyetlen gyászbeszéd hangzik el: a család felkérésére Nyári Sándor búcsúztatja a legendás sportolót, felidézve közös emlékeiket és Grózer György felejthetetlen örökségét.