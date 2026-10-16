Október 27-én vesznek végső búcsút Grózer Györgytől
A szeptember 11-én, 62 éves korában elhunyt Grózer Györgytől október 27-én vesznek végső búcsút – olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott gyászjelentésben.
Grózer György szeptember 11-én veresegyházi otthonában lett rosszul és a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét. Az egykori magyar és német válogatott röplabdázó 62 éves korában hunyt el.
A szerkesztőségünkhöz eljuttatott gyászjelentés szerint Grózertől október 27-én 9 órakor, a Rákospalotai köztemetőben vesznek végső búcsút.
A gyászoló család kérésére a szertartáson egyetlen gyászbeszéd hangzik el: a család felkérésére Nyári Sándor búcsúztatja a legendás sportolót, felidézve közös emlékeiket és Grózer György felejthetetlen örökségét.
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