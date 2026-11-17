Az első csoportkört a Veszprém hibátlanul zárta, s +44-es gólkülönbségével az egész mezőny legjobbja is lett – egy-egy góllal megelőzve a szintén minden meccsét megnyerő Magdeburg és az úgyszintén hibátlan Barcát.

Olvasói szavazásunkon sokkal elsöprőbb fölénnyel tarolt a Veszprém: a 3690 beérkező szavazó közül 2045 voksolt arra, hogy a Veszprém nyeri meg a Bajnokok Ligáját. Második helyen a Barca zárt, 690 vokssal, alig megelőzve a 641 szavazatot kapó Magdeburgot – érdekesség, hogy lapunk erősorrendjében is ez a három csapat zárt az élen.

Száz fölötti szavazatot csupán még egy klub, a Füsche Berlin kapott – 142-t –, az ötödik helyhez a PSG-nek 58 voks is elegendő volt.