Olvasóinknál toronymagasan a Veszprém nyerné meg a férfi kézilabda BL-t
Az első csoportkört a Veszprém hibátlanul zárta, s +44-es gólkülönbségével az egész mezőny legjobbja is lett – egy-egy góllal megelőzve a szintén minden meccsét megnyerő Magdeburg és az úgyszintén hibátlan Barcát.
Olvasói szavazásunkon sokkal elsöprőbb fölénnyel tarolt a Veszprém: a 3690 beérkező szavazó közül 2045 voksolt arra, hogy a Veszprém nyeri meg a Bajnokok Ligáját. Második helyen a Barca zárt, 690 vokssal, alig megelőzve a 641 szavazatot kapó Magdeburgot – érdekesség, hogy lapunk erősorrendjében is ez a három csapat zárt az élen.
Száz fölötti szavazatot csupán még egy klub, a Füsche Berlin kapott – 142-t –, az ötödik helyhez a PSG-nek 58 voks is elegendő volt.
|Csapat
|Szavazatok száma
|Veszprém
|2045
|Barca
|690
|Magdeburg
|641
|Füsche Berlin
|142
|Paris SG
|58
|Aalborg
|20
|Dinamo Bucuresti
|19
|Sporting
|19
|Kielce
|17
|Wisla Plock
|17
|Melsungen
|13
|GOG
|9
|ÖSSZESEN
|3690
A Veszprém programja a második csoportkörben
1. forduló
November 18., 18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–One Veszprém HC
2. forduló
November 26., 18.45: One Veszprém HC–Aalborg HB (dán)
3. forduló
December 2., 18.45: One Veszprém HC–MT Melsungen (német)
4. forduló
December 10., 20.45: Paris Saint-Germain (francia)–One Veszprém HC
5. forduló
Február 10., 18.45: One Veszprém HC–Orlen Wisla Plock
6. forduló
Február 17., 18.45: Aalborg HB–One Veszprém HC
7. forduló
Február 24., 18.45: One Veszprém HC–Paris Saint-Germain
8. (utolsó) forduló
Március 3. vagy 4.: MT Melsungen–One Veszprém HC
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