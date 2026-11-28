AZ AALBORG ELLENI RANGADÓ után egy jóval könnyebb feladat várt a veszprémi kézilabdacsapatra, amely Balatonfüredre buszozott. A dán sztárcsapat elleni BL-döntetlen után a „magyar tenger” partján lejátszott meccsén már kisebb gondot okozott neki az őszi veretlenségének a megőrzése. Xavier Pascual vezetőedző pihenőt adott Emil Nielsennek, kapustársa, Mikael Appelgren jó napot fogott ki, 16-szor védett.

Az Építők mezőnyjátékosai közül egyedül Thiagus Petrus nem talált be, szemben a Veszprém színeiben először pályára lépő Lukas Jörgensennel. A dán beálló a nyáron sérülten igazolt át a Flensburgtól, Füreden húsz percet bírt és megszerezte az első gólját. 31–19-es sikerével csapata az idénybeli 24. meccsén sem talált legyőzőre.

A Tatabánya nyerni tudott a sereghajtó Egerrel szemben, a vele a bronzéremért csatázó ETO vasárnap a NEKA-nál vendégeskedik. A Fradi meglepetésre mindkét pontot Szigetszentmiklóson hagyta, a Gyöngyös és a Csurgó viszont ismét jelezte, hogy akár az 5. hely megszerzése sem tűnik lehetetlen küldetésnek egyiküknek sem.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 11. FORDULÓ

Csurgói KK–Bepelog Dabas 39–32 (22–15)

Csurgó, 600 néző. V: Hornyik, Zörgő

CSURGÓ: Váczi D. – SZŰCS BALÁZS 6 (2), Brajovics 3, Kavcic 2, Ratkovics 1, KATHI 4, Bazsó 2. Csere: Zaponsek (kapus), Herceg 2, ALILOVIC 6 (3), Gábor M. 4, Szücs Balázs 3, Milovanovics 2, Kiss B. 3, VASVÁRI, Bogdanovics. 1. Edző: Alem Toszkics

DABAS: Pallag – Dörnyei 1, Ács 3, VÁRSZEGI 8, Hunyadi D., Laurinyecz 1, ZDOLIK 12 (7). Csere: PINTÉR B. (kapus), Balogh N., Gáspár V. 1, Kovács G. 1, Szökrényes 1, Szladovics 2, Stramszky 2. Edző: Tomori Győző

Az eredmény alakulása. 7. perc: 5–2. 15. p.: 11–4. 22. p.: 16–9. 26. p: 19–14. 37. p.: 24–18. 42. p.: 29–20. 48. p.: 33–25. 54. p.: 35–28. 57. p.: 37–30. Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 7/5, ill. 7/7

MESTERMÉRLEG

Alem Toszkics: – Korrekt ellenfelünk volt a Dabas, végigküzdötte a mérkőzést. Sok sérültünk volt az elmúlt időszakban, hosszú idő után most tudtunk teljes létszámmal kiállni. Jól tértek vissza a játékosaink, ez biztató a következő mérkőzések előtt.

Tomori Győző: – A Csurgó minden téren előttünk jár. Az első tíz percben hitetlenül játszottunk, ez rányomta a bélyegét a mérkőzésre, mégis igyekeztünk helytállni a végéig. Sok a sérültünk, így már az is öröm, hogy a számuk nem gyarapodott. Bízom benne, hogy lesznek olyan találkozóink, amelyeken bizonyíthatunk és pontokat is szerzünk.

He-Do B. Braun Gyöngyös–Budai Farkasok-Rév 37–33 (17–19)

Gyöngyös, 800 néző. V: Felhő, Öcsi

GYÖNGYÖS: Skledar – Végh B., Golubovics 1, Raahauge 1, Lang 1, UBORNYÁK 6, EDWARDS 10 (5). Csere: RADVÁNSZKI (kapus), Jaros, SZÖLLŐSI B. 9, Ásványi, GRÁF 4 (2), Jóga N. 3, Járó 2. Edző: Bíró Balázs

BUDAÖRS: Balogh T. – Hutvágner 2, PANIC 7 (1), JUHÁSZ Á. 13 (8), Josefsson 2, Prainer 1, Nurelden 2. Csere: Zernovic (kapus), Horváth D. 1, Bene, Pintér B. 1, Melnicsuk 1 (1), Maric 2, Draskovics 1. Edző: Korsós Ádám

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–4. 12. p.: 6–9. 18. p.: 9–12. 24. p.: 13–15. 36. p.: 22–20. 42. p.: 25–24. 48. p.: 29–28. 54. p.: 32–29. Kiállítások: 4, ill. 14 perc. Hétméteresek: 10/7, ill. 13/10

MESTERMÉRLEG

Bíró Balázs: – Az edzőváltás óta jelentős fejlődésen ment keresztül az ellenfél, ezért sokkal értékesebb a győzelem. Nagyon büszke vagyok , mert olyan erényeket csillogtattunk, amelyeket régóta nem láttam. Az első félidőben húsz lövésből tizenkilenc gólt kaptunk, ami ránk nem jellemző, viszont a végét jobban bírtuk, a nagy tempó nekünk kedvezett.

Korsós Ádám: – Két dolgot kell elemezni: hogyan kaphatunk egy félidő alatt tizenhét és húsz gólt, illetve a jó kezdés után miért esünk vissza immár sorozatosan. Ez utóbbi vélhetően a fáradtság számlájára írható, ki kell tapasztalnom, hogyan forgassam a csapatot, mert a padról érkezők nem igazán lendítenek a játékunkon.

Szigetszentmiklósi KSK–Ferencvárosi TC 33–30 (14–16)

Szigetszentmiklós, 600 néző. V: Horváth P., Marton B.

SZIGETSZENTMIKLÓS: Deményi – Varjú 2, Schäffer 4, DEBRECZENI 5, Schmid 2, VARGA M. 7, Hoffmann 1. Csere: Holló (kapus), Kovács M., LAKOSY 6 (4), Oláh, Spacsek 2, Davidovic, TÓVIZI 4. Edző: Kilvinger Bálint

FERENCVÁROS: BALOGH Á. 1 – Csanálosi 3, TÓTH P. 5, Koller 2, Török Á., NAGY BENCE 11 (5), Bálint B. 3. Csere: Magyar B. (kapus), Mészáros M. 1, Furka M., Síró, Bodnár, Juhász Á. 2, Lékai 2, Konczos, Bujdosó. Edző: Kiss György

Az eredmény alakulása. 7. perc: 4–3. 17. p.: 9–10. 26. p.: 12–13. 36. p.: 15–19. 47. p.: 23–24. 53. p.: 27–27. Kiállítások: 10, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Kilvinger Bálint: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, erős végjátékra készültünk. Megvoltak a helyzeteink, de sokáig pontatlanul fejeztük be ezeket, szerencsére ezen pont a hajrára tudtunk változtatni. A csapatmunkát és a küzdőszellemünket tudom nagyon dicsérni.

Kiss György: – Sokáig közel álltunk a pontszerzéshez, de a végére elfáradtunk, így többet hibáztunk, és a védekezésünk sem volt kellően kemény. Megyünk tovább, mert az idén még szeretnénk pontokat szerezni.

Balatonfüredi KSE–One Veszprém HC 19–31 (7–16)

Balatonfüred, 650 néző. V: Juhász D., Rontó

BALATONFÜRED: PODOBA – Hornyák P. 2 (2), ROZMAN 5, Varga M. 1, Popovics, Garajszki, Bóka. Csere: FÜSTÖS (kapus), Ambrus 2, Kovács B., SZTRETENOVICS 4, Németh Balázs, Fekete B. 4, Simotics 1, Tóth Axel. Edző: Kis Ákos

VESZPRÉM: APPELGREN – Y. LENNE 4, MARTINOVIC 4, Cindric 3, Ligetvári 1, Ali Zein 3, Th. Petrus. Csere: Barna D. 1, Remili 2, J. el-Dera 1, L. Jörgensen 1, Dodics 2, Gáncs-Pető 1, ADEL 5, Imre B. 3 (1). Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–0. 9. p.: 2–4. 14. p.: 3–8. 20. p.: 5–11. 28. p.: 7–14. 36. p.: 10–16. 41. p.: 13–19. 47. p.: 15–24. 54. p.: 16–27. 58. p.: 18–30. Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Kis Ákos: – Igyekeztünk felvenni a versenyt a Bajnokok Ligája legjobb csapatával. A védekezésünk hatékony volt és a kapusaink is jól védtek. Sajnos, a Veszprém gyors lerohanásai ellen nem volt ellenszerünk, de sok pozitív elemet láttam a játékunkban.

Xavier Pascual: – Kemény, jó mérkőzés volt! Nehezen kezdtünk, de utána belelendültünk. Jól védekeztünk, és Appelgren is remekül védett. El kell ismerni, hogy a füredi kapusok is extra teljesítményt nyújtottak. Szerintem a Balatonfürednek a bajnokság élmezőnyében a helye.

Mol Tatabánya KC–Eger 35–28 (15–14)

Tatabánya, 1476 néző. V: Hargitai, Markó

TATABÁNYA: Székely M. – Tóth L. 4, MOSINDI 5, Karai 2, Vajda H., BODÓ 7, Molnár R. Csere: Andó (kapus), Rodríguez P. 2, Zsitnyikov 1, SZŰCS BENCE 4, Papp T. 3, Temesvári 3, Terjék 2 (1), Becker 2. Edző: Tóth Edmond

EGER: Miklós G. – ROZNER 6 (4), Kurucz 1, NKOUSA 7, Spekhardt 2, Fercsik 5, Katona A. 1. Csere: Szabad (kapus), Száva, Sikler, Barta, KOVÁCS SZ. 5, Martinovics 1, Juhász M. Edző: Hegedűs Tibor

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–2. 10. p.: 3–6. 19. p.: 9–10. 27. p.: 14–14. 33. p.: 18–15. 42. p.: 23–22. 50. p.: 29–24. 56. p.: 33–26. Kiállítások: 2, ill. 2 perc. Hétméteresek: 4/1, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Tóth Edmond: – Az Eger taktikusan és jól játszott, próbált hosszan támadni és megtalálni azokat a hibákat, amiket elkövetünk és igyekezett ki is használni azokat. Idő kellett, amíg fel tudtuk venni a lendületet, az első félidőben kihagytunk sok helyzetet. Bíztunk benne, hogy a meccs utolsó részében dominálni tudunk, ez így is lett. Próbáltunk arra figyelni, hogy az eddig sokat játszók most kicsit pihenjenek a keddi El-meccs előtt, amit szeretnénk komolyan venni.

Hegedűs Tibor: – Kifejezetten jól kézilabdáztunk az első félidőben, a 45. percig volt tartása a csapatnak. Meg tudtuk valósítani azokat a taktikai elemeket, amiket megbeszéltünk. A második félidőben a Tatabánya felőrölt minket, kijött a fizikai különbség a két csapat között. Ha így folytatjuk, előbb-utóbb be fogjuk rúgni az ajtót és még pontot is adnak érte.