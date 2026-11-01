Először nyert meccset a Fatum a női röplabda Extraligában

Két nyeretlen csapat csapott össze vasárnap Nemesvámoson, hiszen az újonc, házigazda Veszprém, illetve a márciusban még kupadöntőt játszó vendég Fatum Nyíregyháza is csak egy játszma megnyeréséig jutott eddigi idénybeli mérkőzésein.

A tapasztaltabb vendégek kezdték jobban a mérkőzést, kilenc pontig meneteltek, mire a hazaiak megszerezték az elsőt. A gyenge kezdés pedig gyakorlatilag meg is pecsételte a veszprémiek sorsát ebben a játszmában (17:25).

A másodikban viszont már sokkal eredményesebben játszottak, nem csoda, hogy gyakorlatilag felváltva vezettek a csapatok, s két pontnál nagyobb különbség nem alakult ki. Úgy tűnt, hogy a végjátékban megint a nyíregyháziaknak jön ki jobban a lépés, akik 21:20-as hazai vezetés után fordítva két játszmalabdához jutottak, de Tarr Hajnalka pontjaival ezt sikerült hárítania Mészáros Péter csapatának, két vendégrontás után pedig már ők ünnepelhették a szettgyőzelmet és az egyenlítést (26:24).

Bár a harmadik felvonás nagy részében a vendégek vezettek, volt, hogy már öt ponttal is, a hazaiak 17-nél egyenlítettek, majd ők jutottak szettlabdához is, amit Smith blokkjával ki is használtak (25:23), így biztos volt, hogy visszatérésük után megszerezték első pontjukat is.

De vajon meglesz-e az első győzelem? A negyedik szettben nem lett meg, mert a vendégcsapatnak ekkor minden sikerült: a szett közepén sorozatban tíz pontot szereztek és nagyon simán kiharcolták az ötödik szettet (11:25). Gyakorlatilag ott is szinte végig ők domináltak (11:15), s ha azt nézzük, hogy összességében a mérkőzésen 22 ponttal szereztek többet, mint ellenfelük, akkor vitathatatlanul megérdemelten nyertek, az viszont a veszprémieket dicséri, hogy így is pontot tudtak szerezni.

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

VESZPRÉMI ESC–FATUM NYÍREGYHÁZA 2:3 (–17, 24, 23, –11, –11)

Nemesvámos, 130 néző. V: Adler, Szarka

VESZPRÉM: Kiss E. 4, Spándli 3, DAVIS 15, Bajnóczi 5, Smith 13, TARR 14. Csere: Bődi (liberó), Altorjay 6, Turcsányi, Molnár F. Edző: Mészáros Péter

FATUM: Lászlop 10, Piószegi 4, GODÓ 22, DE MANGO 18, Matos 1, PAMPUCH 15. Csere: Tóth F. (liberó), Dani 10, Farkas G. Edző: Pampuch Csaba

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:9, 6:13, 7:16, 11:17, 13:23, 16:24. 2. játszma: 1:2, 5:3, 7:8, 9:11, 13:12, 17:15, 18:19, 21:20, 22:24. 3. játszma: 0:3, 1:6, 5:7, 6:11, 10:13, 11:16, 17:17, 19:21, 24:23. 4. játszma: 1:0, 2:4, 4:8, 5:18, 8:19, 11:23. 5. játszma: 2:1, 2:4, 6:6, 6:8, 7:10, 11:13

MESTERMÉRLEG

Mészáros Péter: – Örülök az egy pontnak, de annyi hibával, amennyi nekünk volt, már az is csoda, hogy idáig eljutottunk. Továbbra is rutint kell szereznünk és lépésről lépésre haladnunk, mert ez nem megy egyik pillanatról a másikra.

Pampuch Csaba: – Nagyon jól kezdtünk, és sokáig nagyon jól is játszottunk, de volt egy komolyabb hullámvölgyünk, amiből csak nehezen tudtunk kilábalni. A negyedik játszmától kezdve viszont megint mi domináltunk a mérkőzésen és végre sikerült megszerezni az első győzelmünket.