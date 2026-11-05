Női röplabda: két szettig tartotta a lépést a Nyíregyháza az SZBRA ellen

Remekül erősített a nyáron a balatonfüredi csapat, míg a Fatum egyelőre még csak keresi a márciusi kupadöntős önmagát, azonban hazai pályán még a címvédő Vasast is megszorongatták, így mindenképpen izgalmas mérkőzésre volt kilátás a Continental Arénában.

Ennek megfelelően az első játszma is igencsak fordulatosra sikeredett, gyakorlatilag felváltva vezettek a csapatok, a szett közepén aztán a hazaiaknak volt egy négypontos sorozata, de gyakorlatilag rögtön utána egy hatossal válaszoltak. Végül ez volt a döntő, mert ugyan az így kialakult három pontos hátrányt még sikerült ledolgoznia a Fatumnak, de 23:23 után megint a vendégek voltak kétszer is eredményesek (23:25).

A fordulás után viszont a hazaiak irányították a játékot és a vendégcsapat sokáig csak futott az eredmény után. 18-nál ugyan sikerült egyenlíteniük, de aztán megint nyíregyházi percek következtek és végül három szettlabdájuk is volt az egyenlítéshez. Az más kérdés, hogy kettőt is hárított az SZBRA, de aztán egy maratoni hosszúságú labdamenet végén Pampuch Gréta pontjával csak összejött a harmadik (25:23).

Ezen aztán a vendégek szívták fel magukat és indították a harmadik játszmát 7:0-val, majd nem sokkal később volt egy hatpontos sorozatuk is. A végén pont egytucatnyi szettlabdájuk lett, de Caroline Perotto blokkjának köszönhetően egy is elég volt (12:25). A negyedik játszma sem tartogatott túl sok jót a hazaiaknak, amely hasonló forgatókönyv szerint zajlott, azzal a különbséggel, hogy ekkor 6:6 után léptek meg a fürediek a meccs legeredményesebb játékosának, a 23 pontig jutó Kiss Grétának a vezérletével, aki aztán fel is tette az i-re a pontot, amikor kihasználta az első meccslabdát (14:25).

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

FATUM NYÍREGYHÁZA–SZENT BENEDEK RA 1: 3 (–23, 23, –12, –14)

Nyíregyháza, 200 néző. V: Radasovszki, Villás

FATUM: Piószegi 2, Godó 10, DE MANGO 14, Dani 7, PAMPUCH 15, Lászlop 4. Csere: Tóth F. (liberó), Rufin-Martínez, Berkó, Matos 3. Edző: Pampuch Csaba

SZBRA: KISS G. 23, Öhman 11, Passaro 8, DZAKOVICS 12, NYERS 9, Perotto 9. Csere: Fáth (liberó), Fekete R. Edző: Matteo Freschi

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:1, 5:4, 6:7, 9:8, 11:9, 12:13, 17:14, 18:21, 23:23. 2. játszma: 4:1, 4:4, 9:4, 10:8, 13:10, 13:12, 17:14, 18:18, 24:21. 3. játszma: 0:7, 3:9, 6:13, 8:19, 12:23. 4. játszma: 1:0, 3:5, 6:6, 6:11, 7:18, 8:21, 14:23

MESTERMÉRLEG

Pampuch Csaba: – Van két olyan üres posztunk, ami nagyon meghatározó a röplabdában, remélem, hogy ezen rövidesen tudunk majd változtatni. A csapat az első két szettben jól vizsgázott küzdeni tudásból, de aztán elfáradtunk fejben.

Matteo Freschi: – Összességében erős teljesítményt nyújtottunk, amellyel fontos győzelmet arattunk a szezon egyik leghosszabb idegenbeli utazásán. Különösen elégedett vagyok azzal, ahogyan a csapat reagált a második szett elvesztése után. Még abban a játszmában is nagyon jó ritmusba kerültünk, ami meghatározta a mérkőzés további alakulását. Mostantól minden figyelmünket azonnal a következő találkozóra fordítjuk!