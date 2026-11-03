Női röplabda Extraliga: elszakadt a Békéscsaba kapitányának keresztszalagja

2026.11.03. 13:20
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Pintér Andrea hosszú időre kidőlt (Fotó: Nemzeti Sport)
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Műtét és hosszabb kényszerpihenő vár Pintér Andreára, a női röplabda Extraligában szereplő Békéscsaba csapatkapitányára, aki szombaton az UTE elleni bajnokin szenvedett térdsérülést.

A klub kedden közleményben jelentette be, hogy a korábbi válogatott center térdében elszakadt a korábban pótolt elülső keresztszalag.

„Klubunk minden támogatást megad a játékosnak az orvosi kezelésekben és a rehabilitációban, hiszünk benne, hogy visszatér a pályára! Ismerve Andi akaraterejét és alázatát, nincs leküzdhetetlen akadály számára. Mondanom sem kell, hogy kiesése jelentős érvágás, hiszen a bajnokság egyik legjobb formában lévő centerét kell pótolnunk, amin már dolgozik a szakmai stáb és a menedzsment” – nyilatkozta Baran Ádám klubelnök.

Pintér kiesése miatt rövid távon a mindössze 16 éves, korosztályos válogatott Ilonka-Kalla Sára csatlakozik a Békéscsaba felnőttkeretéhez.

 

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