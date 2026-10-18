Férfi röplabda: drámai meccsen győzte le DEAC a Pénzügyőrt

RÖPLABDA FÉRFI TIPPMIXPRO EXTRALIGA

MÁV ELŐRE FOXCONN–TFSE 3:0 (23, 14, 12)

Székesfehérvár, 140 néző. V: Adler, Kósa

MÁV ELŐRE: AMBRUS 9, Vulikics 6, Chavers 8, Eke 5, VARGA P. 17, JIRÁSEK 11. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Bandi, Péter A., Szávai. Edző: Alekszandar Milivojevics

TFSE: Tóth M., Balázs B. 2, Dóczi 2, MAJOROS 9, Tóth K. 4, Kiss B. 2. Csere: Laczi, Szalaki (liberó), Tamási 1, Füzék 2, Kun 3, Gőczi 1.Edző: Bartal Gergely

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:3, 4:4, 6:7, 12:9, 13:16, 17:18, 21:20, 24:22. 2. játszma: 1:0, 3:3, 8:5, 12:7, 13:10, 17:11, 24:13. 3. játszma: 4:0, 6:3, 14:5, 18:8, 23:12

MESTERMÉRLEG

Alekszandar Milivojevics: – Az első szettet nem kezdtük túl jól, mert ellenfelünk nagyon jól játszott és nehéz helyzetbe hozott minket, de türelmesek voltunk, és a végén visszavettük az irányítást. Ezután már mi kerültünk fölénybe és jól játszottunk, ám még sokat kell dolgoznunk, hogy elérjük a megfelelő szintet.

Bartal Gergely: – Szépen kezdtünk, de aztán a fehérváriak feljavultak nyitásban és nagyon agresszívan támadtak. Reális eredmény született, azonban nem vagyunk csalódottak, hanem készülünk a következő, Miskolc elleni hazai mérkőzésünkre.

DEBRECENI EAC–PÉNZÜGYŐR SE PRO SOURCE 3:2 (–22, 23, 17, –24, 11)

Debrecen, 126 néző. V: Villás, Radasovszki

DEAC: Óhidi 1, KISS D. 12, Kiss I. 7, PAVLJUK 22, MEIUS 17, Moret 16. Csere: Török Zs. (liberó), Imre. Edző: Fodor Antal

PÉNZÜGYŐR: Kovács Z. 8, Török S. 2, Kispál 9, T. Lescay 10, J. LESCAY 30, POZZOBON 18. Csere: Bán, Harangi (liberók), Gniecki, Mihálovits. Edző: Toronyai Miklós

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 6:2, 10:9, 13:10, 14:14, 15:18, 18:19, 21:24. 2. játszma: 0:1, 3:2, 3:4, 9:4, 10:10, 13:11, 14:16, 17:17, 22:20, 24:22. 3. játszma: 6:1, 8:5, 12:6, 15:8, 17:12, 22:14, 24:16. 4. játszma: 0:2, 6:5, 8:9, 11:13, 15:18, 20:22, 23:24. 5. játszma: 1:0, 23:3, 8:5, 9:8, 14:10

MESTERMÉRLEG

Fodor Antal: – Értékes és bravúros győzelmet arattunk egy nagyon jó ellenféllel szemben. Remek teljesítményt nyújtott a csapat, küzdeni tudásból is jól vizsgáztak, a hajrában pedig, amikor kellett, a helyén volt a szívük.

Toronyai Miklós: – Nehezen lendültünk játékba az első szettben, de aztán mi irányítottuk a játékot. A második és a harmadik játszmát is komoly hátrányból kezdtük, és ezeket már nem tudtuk ledolgozni. A hatcsapatos Extraligában nincs rossz együttes, senkit nem lehet félvállról venni, s amit megbeszélünk taktikát, azt be is kell tartani. Amíg ez nem sikerül, addig bármikor belefuthatunk ilyen pofonokba. Remélem, a következő meccsre felépülnek a betegeink és akkor már jobb teljesítményre leszünk képesek.