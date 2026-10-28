Kettős győzelemmel jutott tovább a Fino Kaposvár a férfi röplabda BL-ben

Szerencsére nyoma sem látszott a Finón Hubicska Patrik sérülése. A somogyiak egyik kulcsjátékosa az első találkozó utolsó labdameneteinek egyikében szenvedett súlyos térdsérülést. A csapat azonban ugyanolyan magabiztosan nyerte az első játszmát (pont 17:25-re), mint a kaposvári találkozón. Most azonban a második szettben is ugyanolyan magabiztosan folytatták (20:25), és harcoltak ki 2:0-s vezetést. Persze még ekkor sem dőlhettek hátra, azonban a harmadik felvonásra elfáradtak – ami nem csoda, hiszen mindössze egyetlen cserével játszották végig a találkozót – és ezt ki is használta a bosnyák bajnok. A végén ugyan hatpontos hátrányból visszajöttek kettőre, de a hazaiak így is szépíteni tudtak (25:21).

A negyedik szettben azonban már újra a korábbi Fino szerepelt, amely 10:9-es vezetés után lépett meg hat ponttal, s ezt követően magabiztosan hozta az újabb játszmagyőzelmet (17:25), s egyben a továbbjutást is. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a kaposváriak amerikai légiósa, a 27 pontig jutó Jacob Steele volt.

A következő fordulóban a somogyi csapatra az osztrák bajnok TSV Hartberg vár. Az első mérkőzést a jövő héten Kaposváron, a visszavágót pedig két hét múlva, november 10-én játsszák le Hartbergben.

RÖPLABDA, BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK, SELEJTEZŐ, VISSZAVÁGÓ

OK NAPREDAK ODZAK (bosnyák)–FINO KAPOSVÁR 1:3 (–17, –20, 21, –17)

Odzak, 859 néző. V: Ferreira (portugál), Stoica (román)

NAPREDAK: Vidovic 2, RISTIC 16, Colo 5, JURIC 23, Bjeljac 4, Halilovic 6. Csere: Kojic (liberó), Djuric 5, Popovic, Brandic, Dujmenovic. Edző: Ljubisa Ristic

FINO: Campbell 5, STEELE 27, BÖGÖLY 7, GRIGORIEV 12, Magyar 4, Dávid Cs. 5. Csere: Jorge Feliciano (liberó), Laczó. Edző: Zoran Kedacic

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:1, 3:5, 7:7, 8:14, 10:17, 14:19, 16:24. 2. játszma: 0:1, 3:2, 4:5, 7:6, 7:11, 11:13, 11:17, 14:18, 18:24. 3. játszma: 3:1, 4:4, 8:5, 10:8, 14:10, 21:15, 22:20, 24:20. 4. játszma: 0:2, 2:5, 9:10, 11:17, 15:19, 16:24

Továbbjutott: a Fino kettős győzelemmel

MESTERMÉRLEG

Zoran Kedacic: – Mindenekelőtt gratulálok a játékosaimnak. Egy világos taktikával érkeztünk a visszavágóra, alaposan felkészültünk a hazai meccsünk után. Nagyon elégedett voltam a szerváinkkal, taktikusan, jól nyitottunk, ami aztán megkönnyítette a játékunkat védekezésben és blokkolásban is. Gratulálok az Odžak csapatának is, jó volt ilyen hangulatban játszani, remek BL-összecsapás volt. Örülök, hogy nyertünk, és tovább küzdhetünk ebben a sorozatban.