Férfi röplabda: már nem nyeretlen a Pénzügyőr sem

Bár a tabellán a TFSE állt előkelőbb helyen, két forduló után ez kicsit csalóka, mert a Pénzügyőr számított esélyesebbnek. Csakhogy az első fordulóban némi meglepetésre kikaptak Debrecenben, a bajnoki címvédő Fino ellen pedig kalkulálható vereséget szenvedtek. A vendégek első meccsükön ugyancsak a kaposváriaktól kaptak ki, de aztán sikerült legyőzniük a Miskolcot.

Ezúttal sem kezdtek megilletődötten, a meccs elején 4:2-re még vezettek is, de aztán a hazaiak belemelegedtek a játékba és sorozatban termelték a pontjaikat, a végén pedig már 11 ponttal is vezettek. Az más kérdés, hogy négy meccslabdát is hárítottak a vendégek, ezzel szépen kozmetikázva az eredményt, de végül Mihálovits Péter feltette az i-re a pontot (25:17).

A végjáték azonban jól jelezte, hogy magára talált a TFSE is: a második szett elején is ők vezettek, s bár a PSE tapadt rájuk, egy-egy pont erejéig a vezetést is átvették, de 15-ig gyakorlatilag fej fej mellett haladt a két csapat. Ekkor viszont Davi Pozzobon hatos nyitássorozatával elhúztak a házigazdák, és ezzel gyakorlatilag el is döntötték a játszma sorsát. A vendégek ugyan megint hárítottak három szettlabdát, de ezúttal egy rontott nyitás pecsételte meg a sorsukat (25:20).

A harmadik szett elején is tudta tartani magát a TFSE, de aztán 6:5 után fokozatosan ellépett a Pénzügyőr, amely ezt követően magabiztosan tartotta előnyét és végül megérdemelten nyerte meg a találkozót (25:20).

RÖPLABDA

TIPPMIXPRO EXTRALIGA, FÉRFIAK

PÉNZÜGYŐR SE PRO SOURCE–TFSE 3:0 (17, 20, 20)

Kőér u., 110 néző. V: Jámbor, Adler

PÉNZÜGYŐR: Gniecki 4, SZALAI 11, Mihálovits 1, L. LESCAY 11, POZZOBON 10, KOVÁCS Z. 11. Csere: Bán (liberó), T. Lescay 5, Török S. Edző: Toronyai Miklós

TFSE: Tóth K. 1, 5, Dóczi 3, Tóth M., Balázs B. 6, Füzék 3, MAJOROS 14. Csere: Szalaki, Laczi (liberók), Tamási, Kun 2, Gőczi 1, Kiss B. Edző: Bartal Gergely

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 2:4, 6:5, 10:6, 17:10, 24:13. 2. játszma: 0:2, 5:5, 7:6, 9:10, 12:11, 14:14, 21:15, 24:17. 3. játszma: 0:1, 4:2, 6:5, 10:7, 13:9, 16:11, 17:14, 21:14, 24:19

MESTERMÉRLEG

Toronyai Miklós: – Megszereztük az első győzelmet a bajnokságban és remélem, hogy ezzel most átszakad egy gát. Megérdemelten nyertünk, mert a nyitásokkal nyomás alatt tudtuk tartani ellenfelünket és jól működött a side outunk is, igaz a blokkmunkánkkal azért nem vagyok teljesen elégedett.