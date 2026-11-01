Osztrák hokiliga: öt góllal kikapott a Volán, ráadásban nyert az FTC

Nem olyan rossz csapat a Pioneers Vorarlberg, mint amire a tabellán elfoglalt helyezése alapján gondolnánk. Ezt a Fradi vasárnap a saját bőrén tapasztalhatta, a ligautolsó rendesen megizzasztotta, sőt, a fordulatos rendes játékidőben nem is sikerült dűlőre jutnia a csapatoknak. A ráadásban aztán Carter Savoie gólja (pontosabban egy öngól) billentette el a zöld-fehérek felé a mérleg nyelvét.

A Volán a Bolzano elleni pénteki bravúrgyőzelmet követően szállt fel a csapatbuszra, de az elmúlt hetekben formába lendülő Red Bull Salzburg nem sok esélyt adott a magyar együttesnek vasárnap kora este. Az első tíz percben még kapura lövésig sem jutott a Fehérvár, húsz perc után 2–1-re vezetett az osztrák gárda. A bikáktól Florian Baltram ütközött Michael Farrennel, az eszméletét vesztő salzburgit hordágyon vitték le. A folytatásban sem igazán tudta felvenni a versenyt a Volán a hazaiakkal, az utolsó harmadra már négygólos előnnyel ment az RBS, a vége 7–2 lett.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

Red Bull Salzburg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19 7–2 (2–1, 3–0, 2–1)

PIONEERS VORARLBERG (osztrák)–FTC-TELEKOM 4–5 (0–1, 3–2, 1–1, 0–1) – hosszabbításban

Feldkirch, 1284 néző. V: Holzer, Kainberger (mindkettő osztrák), Fleischmann (olasz), Strimitzer (osztrák).

VORARLBERG: Caffi – Britt, Martin / Bergmanis (1), Allen / Wetzl, Mader / Leeb – van Nes 1, Murray 1 (1), Kallionkieli / Seppälä (1), Skrastins, Serdachny 1 (1) / Stiegler 1, Prodinger, Lam / Rock, Summer, Woborsky. Edző: Marko Ojanen

FTC: Nagy Kristóf – Bengtsson, Hadobás (1) / Tyni, Lindgren / Horváth M., Ortenszky / Farkas O., Schlekmann – Tammela 1, Rönni (1), Dobos / SAVOIE 2 (1), SILYE 1 (2), Laskawy (2) / MIHALIK A. 1, Kestilä, Heljanko / Galajda Molnár D., Mattyasovszky. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 34–39.

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Marko Ojanen: – Negyven percig olyan játékot mutattunk, amivel meg lehetett volna nyerni a mérkőzést. A középső játékrészben viszont rengetegszer lefordult és kontrát vezetett az ellenfél, ezt nem engedhetjük meg, még akkor sem, ha sikerült közben gólokat is szereznünk.

Timo Saarikoski: – Nagyon fontos, hogy két pontot szereztünk, különösen, hogy a hazai csapat jobb volt nálunk, jobban akarta a győzelmet. Gyorsabb volt, erősebb, mégis megtaláltuk a módját, hogy megnyerjük a meccset, és elhozzuk az egy extra pontot, ami miatt elégedettek lehetünk.

RED BULL SALZBURG (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 7–2 (2–1, 3–0, 2–1)

Salzburg, 2461 néző. V: Nikolic (osztrák), Piragic (horvát), Jeram (szlovén), Zacherl (osztrák).

SALZBURG: Tolvanen – Robertson, Kalynuk / Nienhuis (3), Hörl (2) / Rebernig, Lee (1) / Claesson – M. RAFFL 1 (2), Nissner 1, Rattie (2) / Poisson 1 (1), Brooks, M. HUBER 2 (1) / Wukovits (1), Baltram, Auer / Böhm 1, Gesson, Hockofler 1 (1). Edző: Teemu Levijoki

FEHÉRVÁR: Reijola (Hegedüs) – Stipsicz 1, Campbell (1) / MacPherson, Persson / Falus, Horváth D. – Cheek, Mihalik G. (1), Farren / Erdély, Farkas L., Kuralt / Hári, Németh K., TERBÓCS 1 / Kiss R., Kulmala, Ambrus Cs. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 34–10.

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 2/0

További eredmények

Milano (olasz)–Ljubljana (szlovén) 1–6, Graz (osztrák)–Villach (osztrák) 4–1, Klagenfurt (osztrák)–Linz (osztrák) 7–2, Innsbruck (osztrák)–Pustertal (olasz) 1–2, Vienna (osztrák)–Bolzano (olasz) 3–4 – szétlövéssel