Férfi röplabda: a miskolciak ellen bizonyított a TFSE

Sokan alábecsülték a TFSE-t – talán mert a klub következetesen ragaszkodik ahhoz, hogy csak magyar játékosokat szerepeltessen –, pedig Bartal Gergely csapata az elmúlt időszakban többször is bizonyította, hogy komolyabb akadályokat is képes megugrani, többek között így sikerült kivívniuk az Extraligás tagságot. Az első fordulóban az ezüstérmes MÁV Előre otthonában ugyan papírforma vereséget szenvedtek, a második fordulóban a nyáron komoly erősítéseket végrehajtó miskolciak ellen léptek pályára. A MEAFC ugyancsak nulla ponttal állt, ők a címvédő Kaposvárt fogadták elsőre.

Mindkét csapat számára tehát a csütörtöki találkozó volt az első igazi fokmérő, amit a házigazdák kezdtek jobban, s meg sem álltak 8:0-ig, ez pedig gyakorlatilag el is döntötte a szett sorsát, mert a vendégek nem voltak képesek jelentősen csökkenteni hátrányukat, ami a végére aztán még növekedett is (25:16).

A második játszmát azonban ők kezdték hasonlóan jól, és ugyan ez árnyalatnyival szorosabb volt, a végén pedig szépen kozmetikázták az eredményt a fővárosiak, gyakorlatilag egy pillanatig sem forgott veszélyben a MEAFC egyenlítése (19:25).

A harmadik felvonásban aztán megint fordult a kocka, annak ellenére, hogy 16:16-ig gyakorlatilag fej fej mellett haladt a két csapat, ezt követően azonban Balázs Bálint nyitásai ellen tehetetlennek bizonyultak a vendégek, s már pontot sem tudtak szerezni a játszmában (25:16).

A negyedik szett is kiegyensúlyozottan indult, de a vége csúnya kiütés lett, mert 12:11 után beindult a fővárosi henger, amely a végén tíz meccslabdát eredményezett, s a másodikat aztán Balázs be is bombázta (25:15).

A találkozó legeredményesebb játékosa a már említett Balázs Bálint mellett Majoros Balázs volt, mivel a TFSE mindkét játékosa egyaránt 21 pontig jutott. A túloldalon Veres Bence szerzett 15 pontot.

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, FÉRFIAK

TFSE–MISKOLCI EAFC PEKA BAU 3:1 (16, –19, 16, 15)

Csörsz u., 120 néző. V: Takács Á., Bibók

TFSE: Tóth M. 1, BALÁZS B. 21, Dóczi 7, MAJOROS 21, Tóth K. 9, KISS B. 12. Csere: Laczi (liberó), Tamási, Kun, Gőczi. Edző: Bartal Gergely

MEAFC: VERES 15, Garan 8, Hechavarria 1, Fenyvesi B. 10, Iván B. 8, Elleh 13. Csere: Fenyvesi D. (liberó). Edző: Kovács Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 8:0, 11:5, 16:8, 17:11, 22:12, 24:14. 2. játszma: 1:5, 5:11, 8:11, 10:16, 12:19, 15:24. 3. játszma: 2:0, 3:4, 6:5, 7:8, 10:9, 14:12, 16:16. 4. játszma: 1:2, 7:4, 8:6, 10:6, 12:11, 20:12, 24:14