Röplabda: győzött, de csak minimális előnyből várja a BL-selejtező visszavágóját a Fino

A Kaposvár Arénában rendezett találkozó elején a hazaiak valósággal nekirontottak ellenfelüknek és agresszív nyitásokkal próbálták meg gyorsan dűlőre vinni a mérkőzést. A taktika eleinte be is jött, gyorsan öt ponttal is elhúztak a hazaiak, azonban egy időkérés után stabilizálta fogadását a vendégcsapat és a szett közepén vissza is zárkózott egyre. Egyenlíteniük azonban már nem sikerült, a Fino is rendezte a sorokat és a végén hét szettlabdájuk is volt, amelyből már az elsőt értékesítették (25:17).

A második játszmában viszont alaposan bekezdtek a vendégek, mire a hazaiak észbe kaptak, már öt pont volt a különbség. Ezt ugyan sikerült gyorsan ledolgozni, egyenlíteni azonban csak 15-nél sikerült. Ezt követően felváltva vezettek a csapatok, de aztán sorozatban két szettlabdája is volt a vendégeknek, ezeket azonban sikerült hárítani. Csakúgy, mint a következő négyet, azonban 28:28 után a bosnyákok lezárták a szettet és egyenlítettek (28:30).

A harmadik játszma sokáig kiegyenlített játékot hozott, váltott vezetéssel. Két ponttal először 20:20 után sikerült vezetnie az egyik csapatnak. Ezek azonban a bosnyákok voltak, akik ezután három szettlabdához jutottak, s bár csak a harmadikat értékesítették, ezzel sikerült megfordítaniuk a szettarányt (23:25).

Ezzel együtt viszont megráncigálták az alvó oroszlán bajszát is, mert a negyedik szettben a somogyiak nem ismertek irgalmat: 6:0-s kezdés után mindössze 12 pontot engedélyeztek a vendégeknek, így következett a mindent eldöntő ötödik játszma (25:12).

Erre viszont megint felszívták magukat a vendégek és az elején elhúztak három ponttal. Az más kérdés, hogy a térfélcserénél ebből már csak egy maradt, sőt, a fordulás után a vezetést is sikerült átvennie a Finónak és a végén két meccslabdához jutott, amiből a másodikat sikerült is értékesíteniük (15:13). Az más kérdés, hogy a 3:2-es győzelem kissé szűkösnek tűnik a jövő szerdai visszavágóra, ráadásul a siker vezéráldozattal is járt, mert az ötödik szettben, 13:12-nél Hubicska Patrik súlyosnak tűnő sérülést szenvedett.

Ami az egyéni teljesítményeket illeti, a meccs legeredményesebb játékosa a bosnyák Andrej Ristic lett 26 ponttal, a kaposváriaknál Jacob Steele 24 pontig jutott.

RÖPLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

FINO Kaposvár–OK Napredak Odzak (bosnyák) 3:2 (17, –28, –23, 12, 13)

Kaposvár, 778 néző. V: Szirakov (bolgár), Valentar (szlovén)

FINO: HUBICSKA 23, Campbell 10, STEELE 24, Dávid Cs., GRIGORIEV 11, Magyar 3. Csere: Jorge Feliciano (liberó), Bögöly 7. Edző: Zoran Kedacic

Napredak: Bjeljac 5, Popovic 4, Vidovic 2, Ristic 26, Colo 4, JURIC 20. Csere: Djuric, Kojic (liberók), Halilovic 3, Dujmenovic 4. Edző: Ljubisa Ristic

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:2, 8:4, 8:6, 12:7, 13:12, 17:14, 23:17. 2. játszma: 2:1, 4:9, 9:10, 10:13, 15:15, 17:16, 19:20, 22:24. 3. játszma: 2:1, 4:5, 5:4, 7:6, 8:9, 10:9, 11:12, 14:13, 15:16, 19:18, 20:23. 4. játszma: 6:0, 7:4, 13:5, 15:6, 16:9, 20:9, 22:12. 5. játszma: 1:2, 3:3, 4:7, 7:8, 9:8, 9:10, 12:10, 14:12

MESTERMÉRLEG

Zoran Kedacic: – Ez még csak a selejtező, de a Bajnokok Ligájában nincs könnyű mérkőzés. Ugyan sikerült győznünk, de ez vezéráldozattal járt, úgyhogy most nem én vagyok a világ legboldogabb edzője.

Ljubisa Ristic: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, mert a Kaposvár remek csapat. De a második és a harmadik játszmában nekünk jött ki a lépés. Az ekkor mutatott játékunkra lehet alapozni, és a jövő heti visszavágón, hazai pályán remélhetőleg sikerül kiharcolni a továbbjutást.