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Súlyosan megsérült Hubicska Patrik válogatott röplabdázó térde

2026.10.22. 21:28
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Fotó: Dömötör Csaba, archív
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Hubicska Patrik férfi röplabda Bajnokok Ligája Fino Kaposvár
Súlyos térdsérülés miatt véget ért a szezon Hubicska Patrik válogatott röplabdázó, a bajnoki címvédő Kaposvár ütőjátékosa számára.

A somogyiak szerdán házigazdaként 3–2-re legyőzték a bosnyák OK Napredak Odzak együttesét a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának első mérkőzésén. A találkozó ötödik játszmájának végén Hubicska rosszul fogott talajt, ezt követően a mentők a térdét fogó, láthatóan súlyos sérülést szenvedett játékost hordágyon vitték le a pályáról.

Klubjának csütörtök esti tájékoztatása szerint – az elsődleges orvosi vizsgálatok alapján – elszakadt Hubicska elülső keresztszalagja, emellett részlegesen sérült az oldalsó térdszalagja is.

„A következő időszakban a duzzanat csökkenését és a térd állapotának javulását várjuk. Ezt követően az orvosi szakvélemény alapján születik döntés a további kezelés menetéről” – írták.

Hubicska Patrik férfi röplabda Bajnokok Ligája Fino Kaposvár
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