Súlyosan megsérült Hubicska Patrik válogatott röplabdázó térde

Súlyos térdsérülés miatt véget ért a szezon Hubicska Patrik válogatott röplabdázó, a bajnoki címvédő Kaposvár ütőjátékosa számára.
A somogyiak szerdán házigazdaként 3–2-re legyőzték a bosnyák OK Napredak Odzak együttesét a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának első mérkőzésén. A találkozó ötödik játszmájának végén Hubicska rosszul fogott talajt, ezt követően a mentők a térdét fogó, láthatóan súlyos sérülést szenvedett játékost hordágyon vitték le a pályáról.
Klubjának csütörtök esti tájékoztatása szerint – az elsődleges orvosi vizsgálatok alapján – elszakadt Hubicska elülső keresztszalagja, emellett részlegesen sérült az oldalsó térdszalagja is.
„A következő időszakban a duzzanat csökkenését és a térd állapotának javulását várjuk. Ezt követően az orvosi szakvélemény alapján születik döntés a további kezelés menetéről” – írták.
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