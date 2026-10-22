Súlyosan megsérült Hubicska Patrik válogatott röplabdázó térde

A somogyiak szerdán házigazdaként 3–2-re legyőzték a bosnyák OK Napredak Odzak együttesét a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának első mérkőzésén. A találkozó ötödik játszmájának végén Hubicska rosszul fogott talajt, ezt követően a mentők a térdét fogó, láthatóan súlyos sérülést szenvedett játékost hordágyon vitték le a pályáról.

Klubjának csütörtök esti tájékoztatása szerint – az elsődleges orvosi vizsgálatok alapján – elszakadt Hubicska elülső keresztszalagja, emellett részlegesen sérült az oldalsó térdszalagja is.

„A következő időszakban a duzzanat csökkenését és a térd állapotának javulását várjuk. Ezt követően az orvosi szakvélemény alapján születik döntés a további kezelés menetéről” – írták.