Serie A: a Juvetnus egy félidő alatt kapufáig jutott a Napoli ellen

2026.11.01. 21:38
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McKennie és De Bruyne harcol meg a labdáért (Fotó: AFP)
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Juventus Serie A Napoli
A Serie A vasárnap esti rangadóján két 14 pontos csapat csap össze: a Juventus a Napolit fogadja – kövesse a mérkőzést élő tudósításunkban.

 

OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
Juventus–Napoli  0–0 – ÉLŐ
Torino, Allianz Stadion. V: Sozza.
Juventus: Vicario – Kalulu, Bremer, Lucumi – Cabal, T. Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie – Aljabegovic – Kolo Muani, Woltemade. Vezetőedző: Luciano Spalletti
Napoli: Meret – Di Lorenzo, Marianucci, R. Marín, M. Olivera – De Bruyne, Anguissa, McTominay –Politano, Lucca, N. Lang. Vezetőedző: Marco Landucci

 

 

Juventus Serie A Napoli
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