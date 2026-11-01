Serie A: a Juvetnus egy félidő alatt kapufáig jutott a Napoli ellen

A Serie A vasárnap esti rangadóján két 14 pontos csapat csap össze: a Juventus a Napolit fogadja – kövesse a mérkőzést élő tudósításunkban.
OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
Juventus–Napoli 0–0 – ÉLŐ
Torino, Allianz Stadion. V: Sozza.
Juventus: Vicario – Kalulu, Bremer, Lucumi – Cabal, T. Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie – Aljabegovic – Kolo Muani, Woltemade. Vezetőedző: Luciano Spalletti
Napoli: Meret – Di Lorenzo, Marianucci, R. Marín, M. Olivera – De Bruyne, Anguissa, McTominay –Politano, Lucca, N. Lang. Vezetőedző: Marco Landucci
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