Férfi röplabda: a Fino megnyerte a PSE otthonában a forduló rangadóját

A forduló rangadója előtt mindkét csapat gondokkal küzdött: a vendégeknél Hubicska Patrik súlyos sérülése volt a probléma, míg a hazaiaknál a nyitó fordulóban elszenvedett, és nem kalkulált vereség, amit a bajnoki címvédő ellen kellett volna kiköszörülni.

Fel is szívták magukat a fővárosiak, s bár az első játszmában egy pillanatig sem vezettek, gyakorlatilag végig egyenlő volt az állás. A szett gyakorlatilag 22:22 után dőlt el, amikor sorozatban kétszer is eredményes volt a vendégcsapat, s a második játszmalabdát Connor Campbell értékesítette (23:25).

A második játszmában folytatódott a libikóka, továbbra is mindig a Fino vezetett, amely ezúttal többször is elment néggyel, de a házigazdák rendre vissza tudtak zárkózni. A végén azonban 20:24 után hiába hárítottak két szettlabdát is, egy időkérés után Bögöly Gábor blokkja eldöntötte a játszma sorsát (22:25).

A harmadik felvonásban aztán megtört a jég, mert az első két pontot a PSE szerezte, azonban nem sokáig örülhettek a vezetésnek, mert a vendégek ötös sorozattal válaszoltak. Ugyan ezután is sikerült még egyszer-egyszer visszazárkózni, de a szett közepétől egyre inkább nyílt az olló. Toronyai Miklós többször is variált csapatán, de nem sikerült fogást találnia a címvédőn, amely megérdemelten nyerte az amúgy magas színvonalú mérkőzést (19:25).

RÖPLABDA

TIPPMIXPRO EXTRALIGA, FÉRFIAK

PÉNZÜGYŐR SE PRO SOURCE–FINO KAPOSVÁR 0:3 (–23, –22, –19)

Kőér u., 210 néző. V: Szabó P., Tillmann

PÉNZÜGYŐR: Gniecki 2, Kispál 2, Mihálovits 3, L. Lescay 11, POZZOBON 14, Kovács Z. 8. Csere: Bán (liberó), T. Lescay 2, Szalai 5, Török S. Edző: Toronyai Miklós

FINO: Dávid Cs. 7, Campbell 5, STEELE 19, Bögöly 7, GRIGORIEV 16, MAGYAR 2. Csere: Jorge Feliciano (liberó). Edző: Zoran Kedacic

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:3, 5:5, 7:9, 10:10, 11:13, 15:15, 17:18, 21:21, 22:24. 2. játszma: 1:4, 8:8, 8:10, 10:10, 11:14, 12:16, 17:18, 18:22, 20:24. 3. játszma: 2:0, 2:5, 6:8, 7:12, 10:13, 11:16, 12:19, 17:20, 19:22

MESTERMÉRLEG

Toronyai Miklós: – Megérdemelten nyert a Kaposvár, de úgy gondolom, mi is szépen küzdöttünk. Sajnos a végjátékokban rendre becsúsztak kisebb hibák, ami ezen a szinten már nem fér bele, és ez okozta a vereséget, de úgy gondolom, hogy ha ilyen tűzzel játszunk a továbbiakban is, akkor meg fog jönni az eredmény is.

Zoran Kedacic: – Érzelmileg nagyon nehéz mérkőzés volt, mert túlságosan közel volt a BL-meccs, amelynek a végén megsérült Hubicska Patrik, aki nálunk főszereplő. Szerencsére a csapat félre tudta tenni a történteket és sikerült jól helyettesíteni, amikor pedig nyomás volt rajtunk, akkor is jól állták a sarat.