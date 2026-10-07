Kiss Grétával visszatérnek a sikerek is Balatonfüredre?

Alig több, mint egy évtizedes fennállása során a 2021–2022-es volt a Szent Benedek Röplabda Akadémia legsikeresebb idénye, amikor amellett, hogy bronzérmes lett a bajnokságban, döntőt játszott a Magyar Kupában. Ebben az évben a kétszeres Európa-bajnoki résztvevő Kiss Gréta is a balatonfüredi csapat tagja volt. Ugyan még a következő bajnokságot is a harmadik helyen zárták a fürediek, ezután viszont már csak a hetedik, a nyolcadik és kilencedik helyen végeztek. Az utóbbi két évben ez az utolsó helyet jelentette, a versenykiírásnak köszönhetően azonban nem eshettek ki, így ebben a két idényben elsősorban az utánpótlás-nevelésre fektették a hangsúlyt.

A héten rajtoló bajnokságban azonban ez a lehetőség már megszűnik (az utolsó két csapat kiesik), ezért aztán a klubvezetőség erősítésbe kezdett, így tért vissza a fürediekhez Kiss Gréta is.

„Ez érdekes történet, engem ugyanis a csapat új edzője, Matteo Freschi hívott, akivel az elmúlt fél évben Messinában is együtt dolgoztunk – beszélt erről az idei Eb-t sérülése miatt kihagyó játékos. – Jólesett, hogy kifejezetten velem szeretett volna tovább dolgozni, azt pedig tudtam, hogy Balatonfüreden ideálisak a körülmények, minden közel van, és nem kell dugóban ülni órákat azért, hogy az egyik helyről a másikra átérjek. Emellett fontos szempont volt az is, hogy elhozta magával az erőnléti edzőjét is, akivel ugyancsak dolgoztam már együtt, és kitűnő szakembernek tartom. Ez azért is nagyon fontos nekem, mert a térdem már nehezen bírja a folyamatos terhelést. Az idei már sorozatban a hatodik év lett volna, amikor a nyarat is végig kellett volna dolgoznom, de már olyan fájdalmaim voltak, hogy sajnos le kellett mondanom a válogatottságot.”

Ahogyan a többi női csapatnál, az SZBRA-nál is teljesen új keret alakult ki a nyáron. Öt külföldi mellett Berkó Liliána és Szabó Krisztina is távozott, s a fiatal, saját nevelésű játékosok mellett Fáth Kinga és a brazil Caroline Perotto maradt a keret tagja. Hozzájuk csatlakozott Kiss mellett a békéscsabai Fekete Ramóna, a szegedi Nyers Noémi, Kapronczai Blanka és Ködöböcz Emma Újpestről, illetve a nyíregyháziaktól érkező finn Daniela Öhman, az olasz Viola Passaro és az amerikai Aliyah Carter, akitől azonban máris búcsút kellett venniük, miután a békéscsabai felkészülési tornán súlyos sérülést szenvedett.

„Az egész csapat nagyon sajnálja, hogy Aliyah-tól máris el kellett köszönnünk, mert amellett, hogy remek játékos, kifejezetten szimpatikus személyiség is. A sérülése rá is nyomta a bélyegét a békéscsabai szereplésünkre, szinte letargiába kerültünk. De össze kell szednünk magunkat, mert nagyon fontos, hogy mentálisan is jó állapotban legyünk. Ezt leszámítva kitűnő a hangulat, mindenki kitartóan dolgozik és edzésről edzésre, meccsről meccsre javulunk. Persze ez a sérülés most azért is nehezíti a helyzetünket, mert ugyan már napirenden van Aliyah pótlása, nyilván közvetlenül a rajt előtt egy új játékos beépítése nem egyszerű feladat. Hivatalos cél ugyan nincs, de mi csapaton belül úgy gondoljuk, hogy egyrészt nem szeretnénk pofozógép lenni, sőt inkább küzdeni akarunk a négy közé jutásért. Azt akarjuk elérni, hogy senki ne úgy érkezzen Füredre, hogy essünk túl a kötelező győzelmen, hanem mindenkinek kemény ellenfelei legyünk” – zárta gondolatait a négyes ütő.