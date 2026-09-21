Jókay Zoltán: Elsődleges célunk a túlélés

AZ ELŐZŐ IDÉNYBEN újoncként ért el kiváló eredményeket a TFSE, amelynek az utolsó fordulóig volt esélye az ötödik hely megszerzésére. A fővárosi csapat a záró találkozón elszenvedett vereség miatt végül hetedik lett, de így is várakozáson fe­lül szerepelt számos bravúrt elérve. Egy évvel ezelőtt Jókay Zoltán a következőket mondta lapunknak:

„Szerényebb ösztöndíjjal tudjuk segíteni röplabdázóinkat, akinek ez megfelel, szívesen látjuk. Cserébe játéklehetőséget tudunk nekik adni, mert az garantálható, hogy nálunk nem fogják őket légiósok kiszorítani a csapatból, megmutathatják magukat az élvonalban, ez kitűnő ugródeszka lehet nekik egy jobb hazai csapatba való kerüléshez, esetleg külföldi szerződéshez.”

Úgy tűnik, valóban jó ugródeszka volt a csapat: a tizenöt tagú keret több mint fele más klubban kapott nyilvánvalóan „zsírosabb” szerződést, míg hárman, Rádosi Regina, Takács Viktória és Zen Izabella Olaszországban folytatja tanulmányait. Így mindössze négy játékosa – Nagy Viktória, Olcsváry Dóra, Vértes Szonja és Weidemann Lili – maradt a korábban a nőknél a Vasassal, a férfiaknál pedig a Pénzügyőrrel bajnoki címekig és Magyar Kupa-győzelmekig jutó szakembernek.

„Kitűnő a kapcsolatunk a Vasassal, amellyel együttműködési szerződést is kötöttünk, így három játékost, Erőss Mirtillt, Sinka Dalmát és Stankovics Alindát is kölcsönkaptuk a piros-kékektől – mondta a korábbi női szövetségi kapitány. – Augusztusban azonban így is csak hat-hét játékossal tudtuk elkezdeni a munkát. Viccesen hangzik, de azt is mondhatnám, hogy aztán mindenki hozott magával még egy embert. De tényleg az történt, hogy összeültünk és elkezdtünk beszélni arról, kik hagyták abba a játékot, de rá lehetne venni őket, hogy visszatérjenek.”

Így került a csapathoz a korábbi válogatott, két Európa-bajnokságot is megjáró, de három éve visszavonuló feladó, Bleicher Réka, illetve a két éve még a Vasas U20-as csapatában szereplő, de az előző idényt kihagyó Márkus Nóra.

„Rajtuk kívül Szabó Krisztina érkezett Balatonfüredről, illetve van két olyan játékos, a szombathelyi Kőrösi Zorka és az újvidéki magyar származású, de kanadai állampolgár Keller Hanna, akik most kezdték meg tanulmányaikat a Testnevelési Egyetemen, és kiderült, nincs csapatuk. Velük alakult ki a tizenkettes keret, amellyel már két hete együtt tudunk dolgozni.”

Ilyen előzmények után kérdés, mire lehet képes a TFSE az október 9-én rajtoló bajnokságban, főleg úgy, hogy a szabályok szerint két kieső lesz a kilenccsapatos Extraligából.

„A versenykiírás szerint valóban ez a helyzet, de az utóbbi évek tapasztalatai alapján itt még sok minden változhat – legyintett mosolyogva a szakember. – De ez most mindegy is, elsődleges célunk a túlélés, próbálom összeállítani azt a csapatot, amellyel végig tudjuk küzdeni a bajnokságot. Az alapszakaszban ismerkedünk, és össze kell szoknunk, nekem pedig türelmesen, lépésenként kell kihoznom a játékosokból a legjobb teljesítményt. A lényeg, hogy a rájátszásra már ütőképes csapatunk legyen, hiszen ott dőlnek el a lényeges kérdések. Aztán jövőre majd mi is korábban ébredünk…”

Az együttes a múlt hétvégén Újpesten vett részt felkészülési tornán, amelyen egy győzelem mellett két vereséget szenvedett, és a körbeverések miatt a negyedik helyen végzett.

„Nagyjából azt kaptam, amit vártam. Kezdésként jó meccset játszottunk a Nyíregyháza ellen, aztán kijött, hogy nem sok tapasztalatunk van még együtt, illetve az, hogy többeknek is meccshiányuk van. Itt tért vissza például Bleicher Réka, aki három éve nem volt pályán, erőnlétileg is utol kell érnie magát. Abban bízom, hogy a Vasastól kölcsönkapott játékosok húzóemberek lesznek, bizonyítaniuk kell, hogy helyük lenne a piros-kékek keretében is. Az biztos, kemény munka vár ránk és sokat kell még dolgoznunk.”