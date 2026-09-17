Férfi röplabda Eb: a csoportkör után már csak a világbajnok Olaszország veretlen

Az olasz, bolgár, finn, román közös rendezésű kontinenstornán a társházigazda itáliaiak Szlovákiát, Svédországot, Csehországot, Görögországot, majd a csoportkör utolsó játéknapján, csütörtökön az Európa-bajnoki és Nemzetek Ligája-bronzérmes Szlovéniát is legyőzték. A nyolcaddöntőben Dániával találkoznak.

A legjobb 16 között ott van az Eb-címvédő és Nemzetek Ligája-győztes Lengyelország, valamint az olimpiai bajnok Franciaország is. A nyolcaddöntő és a negyeddöntő mérkőzéseit Szófiában és Torinóban rendezik, az elődöntőknek és a helyosztóknak pedig Milánó ad otthont a jövő szombatig tartó kontinensviadalon.

A nyolcaddöntő párosítása:

szombat:

Lengyelország–Lettország, Szófia

Németország–Bulgária, Szófia

vasárnap:

Franciaország–Portugália, Szófia

Ukrajna–Románia, Szófia

Dánia–Olaszország, Torino

Finnország–Görögország, Torino

hétfő:

Belgium–Csehország, Torino

Szlovénia–Szerbia, Torino