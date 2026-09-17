Férfi röplabda Eb: a csoportkör után már csak a világbajnok Olaszország veretlen

Az olasz, bolgár, finn, román közös rendezésű kontinenstornán a társházigazda itáliaiak Szlovákiát, Svédországot, Csehországot, Görögországot, majd a csoportkör utolsó játéknapján, csütörtökön az Európa-bajnoki és Nemzetek Ligája-bronzérmes Szlovéniát is legyőzték. A nyolcaddöntőben Dániával találkoznak.
A legjobb 16 között ott van az Eb-címvédő és Nemzetek Ligája-győztes Lengyelország, valamint az olimpiai bajnok Franciaország is. A nyolcaddöntő és a negyeddöntő mérkőzéseit Szófiában és Torinóban rendezik, az elődöntőknek és a helyosztóknak pedig Milánó ad otthont a jövő szombatig tartó kontinensviadalon.
A nyolcaddöntő párosítása:
szombat:
Lengyelország–Lettország, Szófia
Németország–Bulgária, Szófia
vasárnap:
Franciaország–Portugália, Szófia
Ukrajna–Románia, Szófia
Dánia–Olaszország, Torino
Finnország–Görögország, Torino
hétfő:
Belgium–Csehország, Torino
Szlovénia–Szerbia, Torino