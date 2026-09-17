Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Eb: a csoportkör után már csak a világbajnok Olaszország veretlen

2026.09.17. 23:58
Fotó: Getty Images
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férfi röplabda röplabda Olaszország
Csak a világbajnok Olaszország zárta veretlenül a férfi röplabda Európa-bajnokság csoportkörét.

Az olasz, bolgár, finn, román közös rendezésű kontinenstornán a társházigazda itáliaiak Szlovákiát, Svédországot, Csehországot, Görögországot, majd a csoportkör utolsó játéknapján, csütörtökön az Európa-bajnoki és Nemzetek Ligája-bronzérmes Szlovéniát is legyőzték. A nyolcaddöntőben Dániával találkoznak.

A legjobb 16 között ott van az Eb-címvédő és Nemzetek Ligája-győztes Lengyelország, valamint az olimpiai bajnok Franciaország is. A nyolcaddöntő és a negyeddöntő mérkőzéseit Szófiában és Torinóban rendezik, az elődöntőknek és a helyosztóknak pedig Milánó ad otthont a jövő szombatig tartó kontinensviadalon.

A nyolcaddöntő párosítása: 
szombat: 
Lengyelország–Lettország, Szófia 
Németország–Bulgária, Szófia 
vasárnap: 
Franciaország–Portugália, Szófia 
Ukrajna–Románia, Szófia 
Dánia–Olaszország, Torino 
Finnország–Görögország, Torino 
hétfő: 
Belgium–Csehország, Torino 
Szlovénia–Szerbia, Torino

 

 

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