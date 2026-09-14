Nemzeti Sportrádió

Röplabda: Péter Benedek Ausztriában folytatja

2026.09.14. 16:03
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Fotó: Facebook/Hunvolley
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Vegyész RC Kazincbarcika röplabda átigazolás Péter Benedek TJ Sokol
Péter Benedek válogatott röplabdázó az osztrák élvonalban szereplő TJ Sokolhoz igazolt.

Ausztriában, az első osztályú TJ Sokol csapatában folytatja pályafutását Péter Benedek. A Magyar Röplabdaszövetség közösségi oldalának hétfői tájékoztatása szerint a 24 éves, sümegi nevelésű ütőjátékos öt idényt töltött a Vegyész RC Kazincbarcikánál, most pedig az első külföldi idényére készül. Új csapata az előző idényben ötödik lett az osztrák ligában.

 

Vegyész RC Kazincbarcika röplabda átigazolás Péter Benedek TJ Sokol
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