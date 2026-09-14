Röplabda: Péter Benedek Ausztriában folytatja

Ausztriában, az első osztályú TJ Sokol csapatában folytatja pályafutását Péter Benedek. A Magyar Röplabdaszövetség közösségi oldalának hétfői tájékoztatása szerint a 24 éves, sümegi nevelésű ütőjátékos öt idényt töltött a Vegyész RC Kazincbarcikánál, most pedig az első külföldi idényére készül. Új csapata az előző idényben ötödik lett az osztrák ligában.