Röplabda Eb: megismétlődik a román–francia negyeddöntő

A két csapat így, akárcsak a legutóbbi kontinenstornán, a negyeddöntőben találkozik egymással, két évvel ezelőtt az olimpiai bajnok franciák diadalmaskodtak. A világbajnok olaszok magabiztosan érvényesítették a papírformát a dánokkal szemben.

RÖPLABDA, FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

NYOLCADDÖNTŐ

Románia–Ukrajna 3:0 (22, 21, 28)

Finnország–Görögország 3:2 (–22, 16, –22, 23, 13)

Franciaország–Portugália 3:0 (21, 22, 21)

Olaszország–Dánia 3:0 (22, 16, 11)