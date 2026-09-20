Nemzeti Sportrádió

Röplabda Eb: megismétlődik a román–francia negyeddöntő

2026.09.20. 23:06
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Hennóék legyőzték a portugálokat (Fotó: AFP)
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Románia és Franciaország válogatottja is sima háromszettes győzelemmel jutott a legjobb nyolc közé az olasz, bolgár, finn, román közös rendezésű férfi röplabda Európa-bajnokságon.

A két csapat így, akárcsak a legutóbbi kontinenstornán, a negyeddöntőben találkozik egymással, két évvel ezelőtt az olimpiai bajnok franciák diadalmaskodtak. A világbajnok olaszok magabiztosan érvényesítették a papírformát a dánokkal szemben.

RÖPLABDA, FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
NYOLCADDÖNTŐ
Románia–Ukrajna 3:0 (22, 21, 28)
Finnország–Görögország 3:2 (–22, 16, –22, 23, 13)
Franciaország–Portugália 3:0 (21, 22, 21)
Olaszország–Dánia 3:0 (22, 16, 11)

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