Röplabda Eb: megismétlődik a román–francia negyeddöntő

Románia és Franciaország válogatottja is sima háromszettes győzelemmel jutott a legjobb nyolc közé az olasz, bolgár, finn, román közös rendezésű férfi röplabda Európa-bajnokságon.
A két csapat így, akárcsak a legutóbbi kontinenstornán, a negyeddöntőben találkozik egymással, két évvel ezelőtt az olimpiai bajnok franciák diadalmaskodtak. A világbajnok olaszok magabiztosan érvényesítették a papírformát a dánokkal szemben.
RÖPLABDA, FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
NYOLCADDÖNTŐ
Románia–Ukrajna 3:0 (22, 21, 28)
Finnország–Görögország 3:2 (–22, 16, –22, 23, 13)
Franciaország–Portugália 3:0 (21, 22, 21)
Olaszország–Dánia 3:0 (22, 16, 11)
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