Nemzeti Sportrádió

Letaszítanák a lengyeleket a férfi röplabda Eb trónjáról

K. Z.K. Z.
2026.09.09. 07:40
null
A kubai származású Wilfredo León vezérletével a lengyelek megvédhetik Európa-bajnoki címüket (Fotó: FIVB)
Címkék
röplabda férfi röplabda Európa-bajnokság férfi röplabda Eb
A női röplabda Európa-bajnokság vasárnap ért véget, de szerdán már kezdődik a férfiak kontinenstornája, amelyet Bulgária, Finnország, Olaszország és Románia rendez meg közösen.

Érdekesség, hogy Olaszország és Bulgária legutóbb, három éve is társrendező volt. A romániai helyszín Kolozsvár, a finnországi Tampere, a bulgáriai pedig Szófia, bár eredetileg Várna lett volna a házigazda, a tavalyi világbajnokságon azonban a bolgár csapat bejutott a döntőbe, s ezt követően hirtelen akkora lett az érdeklődés az országban, hogy végül a főváros kapta a rendezés jogát.

Olaszországban a nyitó mérkőzést Nápoly legnagyobb terén, a Piazza del Plebiscitón, a többi csoportmeccset Modenában, a nyolcad- és negyeddöntőt Torinóban (valamint Szófiában), az elődöntőt és a helyosztókat pedig Milánóban rendezik a következő két és fél hétben.

Ami az esélyeket illeti, a címvédők a lengyelek, és ők nyerték meg az idei Nemzetek Ligáját is, de tavaly az olaszok lettek a világbajnokok, míg két éve az olimpiai arany a franciák nyakába került, és a már említett bolgárok is odaérhetnek a dobogóra.

FÉRFI RÖPLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
A-csoport (Nápoly, Modena): Csehország, Görögország, Olaszország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia
B-csoport (Szófia): Bulgária, Észak-Macedónia, Izrael, Lengyelország, Portugália, Ukrajna
C-csoport (Tampere): Belgium, Dánia, Észtország, Finnország, Hollandia, Szerbia
D-csoport (Kolozsvár): Franciaország, Lettország, Németország, Románia, Svájc, Törökország

 

röplabda férfi röplabda Európa-bajnokság férfi röplabda Eb
Legfrissebb hírek

Turistaúton Isztambulban – Malonyai Péter publicisztikája

Röplabda
2026.09.07. 23:46

Férfi röplabda BL-selejtező: október 21-én kezd a Kaposvár

Röplabda
2026.09.07. 20:14

Női röplabda Eb: kétszer állt fel hátrányból, megvédte címét a török válogatott

Röplabda
2026.09.06. 20:42

Nyolc között a címvédő a női röplabda Eb-n

Röplabda
2026.09.01. 21:45

Röplabda MK: a férfiaknál biztosan lesz a négy között nem élvonalbeli csapat

Röplabda
2026.09.01. 16:59

Alessandro Chiappini: Hiányoznak a karakteres játékosok

Röplabda
2026.08.30. 11:17

Elképesztő pontrekordot hozott az olasz–német férfi röplabdamérkőzés – videó

Röplabda
2026.08.27. 17:58

Német öröm, magyar bánat – a keddi röplabda Eb-mérkőzés legjobb képei

Röplabda
2026.08.26. 07:25