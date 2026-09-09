Letaszítanák a lengyeleket a férfi röplabda Eb trónjáról

Érdekesség, hogy Olaszország és Bulgária legutóbb, három éve is társrendező volt. A romániai helyszín Kolozsvár, a finnországi Tampere, a bulgáriai pedig Szófia, bár eredetileg Várna lett volna a házigazda, a tavalyi világbajnokságon azonban a bolgár csapat bejutott a döntőbe, s ezt követően hirtelen akkora lett az érdeklődés az országban, hogy végül a főváros kapta a rendezés jogát.

Olaszországban a nyitó mérkőzést Nápoly legnagyobb terén, a Piazza del Plebiscitón, a többi csoportmeccset Modenában, a nyolcad- és negyeddöntőt Torinóban (valamint Szófiában), az elődöntőt és a helyosztókat pedig Milánóban rendezik a következő két és fél hétben.

Ami az esélyeket illeti, a címvédők a lengyelek, és ők nyerték meg az idei Nemzetek Ligáját is, de tavaly az olaszok lettek a világbajnokok, míg két éve az olimpiai arany a franciák nyakába került, és a már említett bolgárok is odaérhetnek a dobogóra.

FÉRFI RÖPLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

A-csoport (Nápoly, Modena): Csehország, Görögország, Olaszország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia

B-csoport (Szófia): Bulgária, Észak-Macedónia, Izrael, Lengyelország, Portugália, Ukrajna

C-csoport (Tampere): Belgium, Dánia, Észtország, Finnország, Hollandia, Szerbia

D-csoport (Kolozsvár): Franciaország, Lettország, Németország, Románia, Svájc, Törökország