A dobogó a legkevesebb az Extraligára készülő Pénzügyőrnél

A korábbi válogatott feladó, Toronyai Miklós 2021-ben vette át a Vegyész RC Kazincbarcika vezetőedzői posztját, hat idényen keresztül irányította a csapatot, amellyel a Magyar Kupában ezüstérmet, a bajnokságban bronzérmet szerzett. A klub azonban anyagi nehézségek miatt a következő idényben csak a harmadosztálynak számító NB II-ben indul, az edző így első alkalommal hagyja el a komfort­zónáját.

Toronyai Miklós

„Játékosként azért szerepeltem már Ausztriában, Romániában és Libanonban is, nem lesz teljesen új dolog a változás, de vezetőedzőként valóban most mozdulok ki először Kazincbarcikáról – mondta el kérdésünkre a 47 éves tréner. – Egy évvel ezelőtt egyszer már megkeresett a Pénzügyőr, de akkor a családom miatt végül maradtam. Most viszont legfeljebb bolti eladónak tudtam volna Kazincbarcikán elmenni, viszont szeretem ezt a mesterséget, így idén igent mondtam a megkeresésre.”

A fővárosi zöld-fehéreknél – akik a Magyar Kupában a harmadik, a bajnokságban a negyedik helyen végeztek – elég nagy jövés-menés volt a nyáron, alaposan átalakult a játékoskeret. A légiósok közül távozott a kubai Raico Altunaga és a magyar származású német Tim Grozer, a csapat válogatott feladója, Tóth Kristóf pedig Bulgáriába igazolt. Helyettük Toronyai Miklóssal Kazincbarcikáról érkezett Török Soma, a lengyel Igor Gniecki, valamint a kubai Juan Leandro Lescay, valamint unokatestvére, Alejandro Lescay, aki korábban a MAFC-ban és Kaposváron is játszott. De leigazolták Kecskemétről a fiatal Komáromi Dávidot is.

„Több tapasztalt röplabdázó maradt a csapatnál, mint Bán Viktor, Kovács Zoltán, a brazil Davi Pozzobon, vannak fiatal válogatott játékosok, például Kispál Balázs, Mihálovits Péter és Szalai Kristóf, míg az utánpótlásból Harangi Zsombort és Váradi Zsombort hoztuk fel a felnőtt keretbe. Úgy gondolom, ezzel a csapattal legkevesebb a bronzérem lesz a cél a bajnokságban, de kíváncsian várjuk, miként igazol a két nagy, a Kaposvár és a MÁV Előre, s annak tükrében a bajnoki döntő sem elérhetetlen. Már javában dolgozunk, eddig nagyon pozitív a benyomásom a társaságról. az októberi rajtig sok felkészülési mérkőzést játszunk még, én pedig bizakodó vagyok.”

PSE 2026–2027

Érkezett: Igor Gniecki (lengyel, Vegyész RC Kazincbarcika), Komáromi Dávid (Kecskemét), Tomás Lescay (kubai; Darkhan Mogul, mongol), Juan Lescay (kubai; VRCK), Török Soma (VRCK)

Távozott: Raico Altunaga (kubai; ?), Balogh Levente (tanulmányai miatt felfüggeszti pályafutását), Tim Grózer (német; Al-Vaszl, Arab Emírségek), Herczeg Marcell (Dág, kölcsönbe), Németh Áron (az U22-es csapatba), Szepesi Máté (Dág, kölcsönbe), Székely Trevisz (Dág, kölcsönbe), Tamási Dávid (?), Tóth Kristóf (Metalurg Pernik, bolgár)