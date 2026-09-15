Címvédésre és a kupa visszahódítására készülnek a Vasas    röplabdázói 

A felnőtt Eb után egy hétig teljes kerettel készülhetett a bajnoki címvédő Vasas Óbuda, ám a szeptember végén esedékes U20-as Európa-bajnoki selejtező miatt a folytatásban ismét kissé megfogyatkozik, hiszen Csereklye Zsófia, Zsombók Anna és Zsombók Eszter is érdekelve van a korosztályos nemzeti csapatban. A piros-kékeknél egyébként az előző évinél jóval kisebb volt a mozgás a nyáron, hiszen a fiókcsapatuktól visszatérő Kiss Lilla mellett a keret tagja maradt Boskó Ágnes, Csereklye Zsófia, Fekete Fanni, Juhár Dalma, Szalai Anna, a Zsombók ikrek, illetve két légiós, a szlovák Karin Sunderlíková és brazil Adriani Vilvert.

„A legnagyobb változás a szakmai stábunkban volt – mondta el ezzel kapcsolatban Sarlós Márton, a fővárosi klub ügyvezető igazgatója. – Az elmúlt öt évben Janisz Athanaszopulosz irányításával öt bajnoki címet és négy Magyar Kupát nyert a csapat. A sikerkorszak után éles váltással olyan olasz szakembert szerződtettünk Luca Bucaioni személyében, aki eddig még nem tevékenykedett vezetőedzőként, viszont kilenc évig volt a milánói Vero Volley másodedzője. Az eddig tapasztaltak alapján szimpatikus, nagyon felkészült, higgadt szakember, akivel nagyon szeret együtt dolgozni a csapat. Úgy gondolom, hogy az új másodedzőnket, Szabó Dávidot nem kell különösebben bemutatni, hiszen a korábbi válogatott játékos az előző idényben Kaposváron bizonyította felkészültségét, az elmúlt hónapokban pedig a női válogatott mellett tevékenykedett. Mellette Szabó György maradt a stáb tagja.”

A klub négy új játékost – két magyart és két brazilt – igazolt. „Úgy gondolom, remek röplabdázókat sikerült szerződtetni, feladóposzton pedig még előrébb tudtunk lépni, hiszen Naiane Rios korábban a brazil válogatottnak is meghatározó játékosa volt. Mellette egy fiatal ütőt igazoltunk Vittoria Kuehne személyében, akit még a 2023-as szegedi korosztályos világbajnokságon néztem ki, azóta is tartottuk a kapcsolatot, és most érett meg az idő arra, hogy nálunk folytassa a pályafutását. A két magyar játékost ugyancsak nem kell bemutatnunk, hiszen Bozóki-Szedmák Réka saját nevelésű négyes ütőnk, aki a válogatott csapatkapitánya volt az idén. Az elmúlt években sok nemzetközi tapasztalatot szerzett, bár volt csapata, amelyben átlóként szerepelt és volt, amelyben kevés játéklehetőséget kapott. Nálunk most lesz lehetősége újra kiteljesedni, ahogyan a TFSE-től érkező, de békéscsabai nevelésű Tatár Grétának is, aki most magasabb szinten is bizonyíthatja, milyen sok van benne.”

A fővárosi piros-kékeknél nem is lehet más a cél, mint a bajnoki cím és a kupagyőzelem. „Mindenképpen szeretnénk folytatni a nagyszerű sorozatunkat a bajnokságban és visszahódítani a Magyar Kupát. Ami a Bajnokok Ligáját illeti, úgy hozta a sors, hogy ebben az idényben alanyi jogon szerepelhetünk a főtáblán a csoportkörben, viszont sajnos ehhez kaptunk egy nagyon nehéz sorsolást. Persze a BL-ben nincs könnyű ellenfél, de a realitásokat tekintve a török Fenerbahce és új vezetőedzőnk korábbi csapata, az olasz Vero Volley mögött a harmadik hely lehet a reális cél, ami a folytatást jelentené a CEV-kupa negyeddöntőjében. Ehhez a francia Levallois csapatát kellene megelőznünk, amire van is esélyünk, hiszen a párizsiak kerete is alaposan átalakult és ők is új edzővel vágnak neki az évadnak.”

Ahogyan azt az elmúlt években megszokhattuk, a Vasas ősszel is az Érd Arénában játssza a nemzetközi kupameccseit. „Bízunk benne, hogy a két sztárcsapat ellen sikerül majd telt házas mérkőzést játszani, ami két éve már összejött a Fener­bahce ellen, elvégre nem mindennap van lehetőség arra, hogy Melissa Vargas- vagy Paola Egonu-szintű röplabdázók szerepeljenek Magyarországon. Ezért aztán például BL-bérletet is árusítunk majd, amellyel mindhárom hazai mérkőzésünket megnézhetik majd a szurkolók.”

VASAS ÓBUDA 2026–2027

Érkezett: Bozóki-Szedmák Réka (Bielsko-Biala, lengyel), Vittoria Kuehne (brazil, Flamengo, brazil), Naiane Rios (brazil, Le Cannet, francia), Tatár Gréta (TFSE), Kiss Lilla, Zsombók Anna, Zsombók Eszter (mindhárom a fiókcsapatból)

Távozott: Tyrah Ariail (amerikai, PAOK, görög), Glemboczki Zóra (Neptunes Nantes, francia), Darija Ivanova (bolgár, Siatkarski Pila, lengyel), Kiss Nóra (Békéscsaba), Carolina Leite (brazil, Manisa Büyüksehir Belediyespor, török), Michelle Ohwobete (amerikai, LOVB Miami, amerikai), Erőss Mirtill, Sinka Dalma, Stankovics Alinda (mindhárom TFSE – kölcsönbe)