Női röplabda: dobogóra pályáznak az újpestiek a bajnokságban és a kupában is
A harmadik helyen zárták a bajnokság alapszakaszát az újpestiek, a rájátszásban megelőzte őket a Békéscsaba, azonban így is nagy siker nekik, hogy 2019 után ismét a legjobb négy közé jutottak. A lila-fehérek ezzel a nemzetközi kupaindulás jogát is kiharcolták, s bár a nyáron csaknem tucatnyi játékos távozott tőlük, a helyükre érkezők olyan minőséget képviselnek, amivel vérmesebb reményeik is lehetnek – legalábbis a csapat kapitánya, Nacsa-Pekárik Eszter szerint.
„Nagy lépés volt a csapattól, hogy hosszú idő után végre megint sikerült az első négy közé jutnia – mondta el a korábbi válogatott center. – A klubvezetőség azonban úgy döntött, hogy nem elégszik meg ennyivel, és a következő idényre olyan keretet akart összehozni, amellyel a bajnokságban és a Magyar Kupában is még előbbre lépve a dobogón végezhetünk, és a nemzetközi porondon is ütőképesek lehetünk. Úgy gondolom, hogy nagyszerű munkát végzett a stáb a nyáron, mert bár alaposan kicserélődött a keret, sok új játékos érkezett, ráadásul igencsak színes a paletta, hiszen orosz, koszovói, cseh, szerb és bolgár röplabdázónk is van, de emberileg is nagyon gondosan van összeválogatva a társaság, amellyel játékerőben is előbbre léptünk.”
Az előző idényből Nacsa-Pekárik mellett Ambrosio Melani és a bolgár Krisztina Jordanova maradt hírmondónak. A csapat argentin vezetőedzője, Alejandro Altamirano két saját nevelésű játékost is felvitt az első csapat keretébe az utánpótlásból, a liberó Pusztai Lilien már az előző évadban is szerepelt hét mérkőzésen az Extraligában, így kettőjük közül csak a feladó Piros Janka számít teljesen újnak a csapatnál.
„A klub utánpótlás-nevelését dicséri, a két játékos megérett arra, hogy az extraligás csapathoz kerüljön, így rutinosabb játékosok mellett a fiatalok is képviseltetik magukat. Ők most éppen nem edzenek velünk, mert az U20-as válogatottal készülnek a jövő heti Eb-selejtezőre.”
Ami a nemzetközi kupát illeti, a lilák a harmadik számú sorozatban, a Challenge-kupában indulnak, ahol a 64-es főtáblán a svájci VC Kanti Schaffhausen ellen kezdik el szereplésüket. Az első mérkőzést idegenben játsszák október 28-án, míg a visszavágót november 4-én rendezik meg Újpesten.
„Mindenképpen a továbbjutás a célunk, de azért egy svájci klubcsapat ellen nem lehet biztosra menni. Biztos vagyok benne, hogy igencsak meg kell majd harcolnunk a továbbjutásért.”
Ha ez sikerül, a bosnyák ORT Novo Sarajevo és az ugyancsak svájci Franches-Montagnes párharcának győztese következik. Mindenképpen biztató, hogy első felkészülési mérkőzésükön sikerült 3:1-re legyőzniük a kupagyőztes Békéscsabát, amelytől a bajnokság bronzcsatájában kikaptak.
„A hangulatnak mindenképpen jót tett a győzelem, és ez megfelelő visszajelzés arról, hogy jó úton haladunk, ám messzemenő következtetéseket nem lehet levonni egy ilyen találkozóból. Senki sem dőlhet hátra, hogy mennyire jók vagyunk, de gondolom, ez a veszély nem is fenyegeti a társaságot, továbbra is nagyon motivált mindenki és keményen dolgozunk tovább.”
A bajnoki rajtig még a romániai Lugoson játszanak edzőmeccseket az újpestiek, de Mariborban is megfordulnak majd, illetve a már említett, Eb-selejtezőre készülő U20-as válogatottal is összemérik az erejüket.
|Érkezett: Diana Akopova (orosz, Dinamo Moszkva, orosz), Loresa Avdyli (koszovói, Ferizaj, koszovói), Sarah Cruz (cseh, Prostejov, cseh), Tamara Miljevics (szerb, OK Tent, szerb), Nagy-Hegyesi Réka (MÁV Előre), Szerényi Gréta (Kaposvár), Lora Szlavcseva (bolgár, Marica Plovdiv, bolgár)
Távozott: Mia Bilusic (horvát, ?), Dömsödi Tamara (MÁV Előre), Fábián Fanny (Kaposvár), Lisania Grafort (kubai, Cuneo, olasz), Sylwia Kucharska (lengyel, OFA Apolloniosz, görög), Emi Morioka (amerikai, ?), Gloria Mutiri (amerikai, ?), Bruna Pezelj (francia, Kaposvár), Szakály Stefánia (Békéscsaba), Tátrai Nikolett (?), Katerina Tkacsenko (ukrán, PTT Spor, török)