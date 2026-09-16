Női röplabda: dobogóra pályáznak az újpestiek a bajnokságban és a kupában is

A harmadik helyen zárták a bajnokság alapszakaszát az újpestiek, a rájátszásban megelőzte őket a Békéscsaba, azonban így is nagy siker nekik, hogy 2019 után ismét a legjobb négy közé jutottak. A lila-fehérek ezzel a nemzetközi kupaindulás jogát is kiharcolták, s bár a nyáron csaknem tucatnyi játékos távozott tőlük, a helyükre érkezők olyan minőséget képviselnek, amivel vérmesebb reményeik is lehetnek – legalábbis a csapat kapitánya, Nacsa-Pekárik Eszter szerint.

„Nagy lépés volt a csapattól, hogy hosszú idő után végre megint sikerült az első négy közé jutnia – mondta el a korábbi válogatott center. – A klubvezetőség azonban úgy döntött, hogy nem elégszik meg ennyivel, és a következő idényre olyan keretet akart összehozni, amellyel a bajnokságban és a Magyar Kupában is még előbbre lépve a dobogón végezhetünk, és a nemzetközi porondon is ütőképesek lehetünk. Úgy gondolom, hogy nagyszerű munkát végzett a stáb a nyáron, mert bár alaposan kicserélődött a keret, sok új játékos érkezett, ráadásul igencsak színes a paletta, hiszen orosz, koszovói, cseh, szerb és bolgár röplabdázónk is van, de emberileg is nagyon gondosan van összeválogatva a társaság, amellyel játékerőben is előbbre léptünk.”

Az előző idényből Nacsa-Pekárik mellett Ambrosio Melani és a bolgár Krisztina Jordanova maradt hírmondónak. A csapat argentin vezetőedzője, Alejandro Altamirano két saját nevelésű játékost is felvitt az első csapat keretébe az utánpótlásból, a liberó Pusztai Lilien már az előző évadban is szerepelt hét mérkőzésen az Extraligában, így kettőjük közül csak a feladó Piros Janka számít teljesen újnak a csapatnál.

„A klub utánpótlás-nevelését dicséri, a két játékos megérett arra, hogy az extraligás csapathoz kerüljön, így rutinosabb játékosok mellett a fiatalok is képviseltetik magukat. Ők most éppen nem edzenek velünk, mert az U20-as válogatottal készülnek a jövő heti Eb-selejtezőre.”

Ami a nemzetközi kupát illeti, a lilák a harmadik számú sorozatban, a Challenge-kupában indulnak, ahol a 64-es főtáblán a svájci VC Kanti Schaffhausen ellen kezdik el szereplésüket. Az első mérkőzést idegenben játsszák október 28-án, míg a visszavágót november 4-én rendezik meg Újpesten.

„Mindenképpen a továbbjutás a célunk, de azért egy svájci klubcsapat ellen nem lehet biztosra menni. Biztos vagyok benne, hogy igencsak meg kell majd harcolnunk a továbbjutásért.”

Ha ez sikerül, a bosnyák ORT Novo Sarajevo és az ugyancsak svájci Franches-Montagnes párharcának győztese következik. Mindenképpen biztató, hogy első felkészülési mérkőzésükön sikerült 3:1-re legyőzniük a kupagyőztes Békéscsabát, amelytől a bajnokság bronzcsatájában kikaptak.

„A hangulatnak mindenképpen jót tett a győzelem, és ez megfelelő visszajelzés arról, hogy jó úton haladunk, ám messzemenő következtetéseket nem lehet levonni egy ilyen találkozóból. Senki sem dőlhet hátra, hogy mennyire jók vagyunk, de gondolom, ez a veszély nem is fenyegeti a társaságot, továbbra is nagyon motivált mindenki és keményen dolgozunk tovább.”

A bajnoki rajtig még a romániai Lugoson játszanak edzőmeccseket az újpestiek, de Mariborban is megfordulnak majd, illetve a már említett, Eb-selejtezőre készülő U20-as válogatottal is összemérik az erejüket.