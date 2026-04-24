Nyíregyházán is kikapott a sereghajtó Szent Benedek a női röpi Extraligában

A sereghajtó Szent Benedek RA 3:0-ra kikapott Nyíregyházán a női röplabda Extraliga alsóházi rájátszásának pénteki mérkőzésén.
A házigazda szabolcsiak sikeréhez Alekszandra Petrovics 17, Lara Davidovic 14 ponttal járult hozzá. A balatonfüredieknél Lea Boban 13 pontig jutott.
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA
AZ 5–9. HELYÉRT
Fatum Nyíregyháza–Szent Benedek RA 3:0 (20, 13, 19)
