Női röplabda Extraliga: elköszönt nyolc játékosától az ezüstérmes Kaposvár

A somogyi együttes hétfőn bejelentette, hogy az egyaránt brazil Roberta Rabelo, Gabriela Da Silva és Daniela Terra, az amerikai Alyvia Johnson, a szerb Jovana Sztekovics, valamint az ukrán Marta Fegyik sem marad a klubnál, míg a magyar játékosok közül távozik Kalmár Viktória és Szerényi Gréta is.

A KNRC korábban szerződést hosszabbított a válogatott kerettag centerrel, Horváth Lilivel, poszttársával, az argentin Florencia Giorgival, továbbá a korábbi válogatott, csapatkapitány Bagyinka Fanni és a liberó Szerencsés Mimi is marad az egyesületnél.

A Magyar Kupa-győztes, bajnoki bronzérmes Békéscsaba szintén hétfőn közölte, hogy két fiatal magyar játékos – Gajdács Lina és Nánási Zoé – mellett három válogatott kerettaggal is hosszabbított: az ütő Németh Luca a következő idény végéig, a liberó Kertész Petra és a center Orosz Bianka pedig 2028 nyaráig toldotta meg szerződését.

