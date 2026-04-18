Háromszettes TFSE-siker a női röpi Extraligában

Kis Dorottya 22 ponttal járult hozzá a hazai sikerhez.

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA

AZ 5–9. HELYÉRT

TFSE–FATUM NYÍREGYHÁZA 3:0 (12, 23, 19)

Budapest, Csörsz u., 68 néző. Vezette: Szabó P., Barabás

TFSE: Tatár 7, Zen 9, KIS D. 22, TARR 11, Nagy V. 6, BOROS 5. Csere: Weidemann, Kucsera (liberók), Tátrai Zs. 1, Takács V. 1, Olcsváry 1, Vértes Sz. Edző: Jókay Zoltán

FATUM: Öhman 3, Del Burgo 1, Petrovics 6, Földi 2, DAVIDOVIC 18, PAMPUCH 11. Csere: Tóth F., Farkas G. (liberók), Rufin Martínez, Wafek, Antivero Salinas 1. Edző: Pampuch Csaba

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 6:0, 7:5, 14:7, 10:8, 17:9, 22:12. 2. játszma: 4:2, 6:3, 7:7, 8:9, 14:12, 16:13, 16:16, 21:17, 24:21. 3. játszma: 0:1, 3:2, 4:5, 15:6, 16:11, 19:11, 20:15, 24:18

MESTERMÉRLEG

Jókay Zoltán: – Továbbra is nagyon motiváltak a játékosaim. Az alsóházi csapatok közül csak a Nyíregyházát nem tudtuk legyőzni, eddig…

Pampuch Csaba: – Vizes lett és besült a puskapor. Egy hónapja ugyanebben a csarnokban életünk legjobb játékát produkáltuk a Magyar Kupa elődöntőjében, ez a mostani viszont az eddigi legrosszabb meccsünk volt.