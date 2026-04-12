Négyjátszmás TFSE-siker a női röpi Extraligában

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA

AZ 5–9. HELYÉRT

TFSE–Szent Benedek RA 3:1 (20, –19, 24, 19)

Csörsz u., 65 néző. V: Kiss Z., Kiss N.

TFSE: Boros 5, TARR 12, Zen 2, KISD. 21, Tatár 5, Nagy V. 10. Csere: Weidemann, Kucsera (liberók), Olcsváry 3, Rádosi 5, Vértes Sz., TÁTRAI ZS. 11. Edző: Jókay Zoltán

SZBRA: Faki 11, Szabó K. 7, Deak 2, KOBAIDZE 23, Hőbe 4, PEROTTO 20. Csere: Fáth (liberó), Kacitadze, Berkó, Boban 1. Edző: Mario Teppert

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 5:3, 7:7, 10:8, 11:13, 14:13, 14:15, 19:16, 23:17, 24:19. 2. játszma: 1:7, 3:8, 5:14, 6:16, 9:17, 14:20, 16:24. 3. játszma: 1:0, 2:3, 5:4, 5:6, 8:7, 12:9, 14:13, 16:13, 17:16, 20:20, 22:23, 24:23. 4. játszma: 4:2, 5:4, 8:5, 10:12, 14:13, 17:14, 17:16, 22:17, 23:19