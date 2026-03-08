Balatonfüreden győzött a TFSE a női röplabda Extraligában

A házigazda balatonfürediek az első két játszmában gyakorlatilag alárendelt szerepet töltöttek be, a harmadik játszmában viszont sikerült magukra találniuk, még úgy is, hogy 14:10-es vezetésüknél Schneider Tamara súlyos bokasérülést szenvedett – a játékost végül csapattársa vitte le ölben a pályáról. Végül sikerült szépítenie az SZBRA-nak, de ez a javulás nem volt tartós.

A negyedik játszmában ugyan egyszer még sikerült visszazárkózniuk 1:6-ról, de Jókay Zoltán rendezte a sorokat és végül újabb sima szettgyőzelemmel a fővárosiak lezárták a mérkőzést és begyűjtötték a három pontot.

A találkozó legeredményesebbje a vendégek játékosa, Kis Dorottya volt 21 ponttal, míg a túloldalon a csereként beálló grúz Melania Kacitadze 14 pontig jutott.

TIPPMIXPRO EXTRALIGA

NŐK

AZ 5–9. HELYÉRT

SZENT BENEDEK RA–TFSE 1:3 (–15, –10, 22, –15)

Balatonfüred, 108 néző. V: Varjasi, Halász E.

SZBRA: Kobaidze 10, Hőbe, Perotto 6, Schneider T. 3, Boban 3, Deak 2. Csere: Fáth (liberó), Faki 8, Szabó K., KACITADZE 14. Edző: Mario Teppert

TFSE: Boros 2, TATÁR 17, Zen 4, KIS D. 20, Tarr 6, NAGY V. 12. Csere: Weidemann, Nagy Zs. (liberók), Tátrai Zs. 7, Rádosi 4, Takács V., Vértes Sz. Edző: Jókay Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 3:4, 4:7, 5:11, 6:13, 7:15, 11:16, 14:18, 14:22, 15:23. 2. játszma: 2:0, 3:8, 5:13, 7:18, 9:24. 3. játszma: 4:1, 5:4, 8:4, 8:6, 12:7, 16:13, 20:14, 22:19, 24:19. 4. játszma: 1:6, 6:7, 7:13, 10:20, 14:24