Női röpi Extraliga: öt szettben győzött a Vasas SC Balatonfüreden

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA

AZ 5–9. HELYÉRT

Szent Benedek RA–Vasas SC 2:3 (20, –19, 17, –21, –12)

Balatonfüred, 104 néző. Vezette: Hegedűs, Halász E.

SZBRA: Szabó K. 7, Deak 3, Kobaidze 17, Hőbe, PEROTTO 19, Faki 1. Csere: Fáth (liberó) 1, KACITADZE 19, Berkó 1, Boban 12, Samu. Edző: Mario Teppert

VASAS SC: Kiss N. 1, KISS L. 17, Teleki 2, Zsombók E. 13, BOTYÁNSZKI 15, ZSOMBÓK A. 16. Csere: Stankovics (liberó), Sinka 2, Kokas 4, Butor. Edző: Kőnig Gábor

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:1, 3:4, 8:6, 9:9, 11:13, 14:14, 19:15, 19:19, 21:20. 2. játszma: 2:1, 3:6, 7:7, 8:11, 12:13, 13:17, 14:23, 17:24. 3. játszma: 5:1, 7:4, 13:7, 18:8, 20:12, 23:17. 4. játszma: 3:1, 4:5, 7:7, 9:11, 14:13, 14:16, 17:17, 18:22, 21:23. 5. játszma: 0:1, 3:2, 4:5, 5:9, 8:10, 8:13, 10:14