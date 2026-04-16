Női röpi Extraliga: öt szettben győzött a Vasas SC Balatonfüreden

2026.04.16. 20:50
Fotó: vasasvolleyball.hu
Szent Benedek RA Vasas SC női röplabda Extraliga
A Vasas SC ötszettes csatában nyert Balatonfüreden, a Szent Benedek RA vendégeként a TippmixPro női röplabda Extraliga 5-9. helyéért zajló szakaszának csütörtöki mérkőzésén.

Szent Benedek RA–Vasas SC 2:3 (20, –19, 17, –21, –12)
Balatonfüred, 104 néző. Vezette: Hegedűs, Halász E. 
SZBRA: Szabó K. 7, Deak 3, Kobaidze 17, Hőbe, PEROTTO 19, Faki 1. Csere: Fáth (liberó) 1, KACITADZE 19, Berkó 1, Boban 12, Samu. Edző: Mario Teppert
VASAS SC: Kiss N. 1, KISS L. 17, Teleki 2, Zsombók E. 13, BOTYÁNSZKI 15, ZSOMBÓK A. 16. Csere: Stankovics (liberó), Sinka 2, Kokas 4, Butor. Edző: Kőnig Gábor
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:13:48:6, 9:9, 11:1314:14, 19:15, 19:19, 21:20. 2. játszma: 2:13:67:7, 8:1112:13, 13:17, 14:23, 17:24. 3. játszma: 5:1, 7:4, 13:7, 18:8, 20:1223:17. 4. játszma: 3:14:5, 7:79:11, 14:1314:16, 17:1718:2221:23. 5. játszma: 0:1, 3:2, 4:5, 5:9, 8:10, 8:13, 10:14

 

