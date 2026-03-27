Röplabda: a Vasas SC idegenben győzte le a Magyar Kupa ezüstérmesét a női Extraligában

A nyírségiek kisebb sérülés miatt nélkülözték legponterősebb játékosukat, a francia Lara Davidovicot, amit a „kis” Vasas remekül kihasznált, és gyakorlatilag tökéletes játékkal diadalmaskodott. A mindössze másfél órás találkozó legponterősebb játékosa a vendégek mindössze 16 éves feladóátlója, Zsombók Eszter volt 17 ponttal.

Sikerükkel a fővárosiak vezetik az alsóházi küzdelmeket.

Egy hete, Budapesten az MK négyes döntőjének elődöntőjében a Fatum győzte le az előző négy kiírásban győztes Vasas Óbudát, megszakítva a fővárosiak 26 mérkőzéses MK-veretlenségi sorozatát. A finálét végül a Békéscsaba nyerte.

A férfiaknál a Dunaújváros – ezúttal házigazdaként – újra legyőzte a Kecskemétet. A hazaiaktól a mérkőzés utolsó pontját is szerző, 17 éves Lampert Ádám 22 ponttal járult hozzá a sikerhez. A Fejér vármegyeiek két héttel ezelőtt épp a Kecskemét otthonában szakították meg közel hároméves, 81 mérkőzésből álló bajnoki vereségsorozatukat.

RÖPLABDA EXTRALIGA

NŐK, AZ 5–9. HELYÉRT

FATUM NYÍREGYHÁZA–VASAS SC 0:3 (–23, –20, –21)

Nyíregyháza, 150 néző. V: Jámbor, Radasovszki

FATUM: Del Burgo 4, Petrovics 11, Földi 3, Antivero Salinas 7, PAMPUCH 13, ÖHMAN 13. Csere: Tóth F. (liberó), Wafek. Edző: Pampuch Csaba

VASAS SC: Kiss N. 2, KISS L. 12, Csereklye 7, ZSOMBÓK E. 17, BOTYÁNSZKI 14, Zsombók A. 7. Csere: Balogh E. (liberó). Edző: Kőnig Gábor

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:4, 4:7, 8:9, 9:13, 13:14, 14:17, 16:20, 22:24. 2. játszma: 2:0, 7:4, 7:6, 10:7, 11:11, 16:13, 16:16, 17:22, 19:24. 3. játszma: 3:1, 5:5, 9:6, 10:9, 16:11, 18:15, 19:20, 20:24

MESTERMÉRLEG

Pampuch Csaba: – Nagyon csalódott vagyok. Azt kértem a játékosoktól, hogy keményen kezdjenek, mert tudtuk, hogy ha a fiatal Vasas lendületbe jön, nehéz őket megállítani. Ez nem sikerült. Nagyon hiányzott ma Lara Davidovic ponterős játéka, Földi Boglárka pedig betegség után lépett pályára, voltak gondjaink, de ez nem mentség arra, amilyen teljesítményt ma nyújtottunk.

Kőnig Gábor: – Ha a múltkori mérkőzés után megdicsértem a csapatot, akkor most még inkább ezt kell tennem, mert fegyelmezetten és türelmesen játszottak, ami kulcsfontosságú volt. Ennek is volt köszönhető, hogy két szettben is többpontos hátrányról tudtunk fordítani, a türelem mellett pedig taktikusak is voltunk.

FÉRFIAK, A 9–13. HELYÉRT

Dunaújvárosi KSE-Kecskeméti RC 3:0 (26, 19, 18)