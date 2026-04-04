Női röplabda Extraliga: egy sikerre a bronzéremtől a Békéscsaba

A Magyar Kupa-győztes csabaiak egy héttel ezelőtt 3–0-ra nyertek Újpesten, szombat este pedig a végül 34 pontig jutott, s ezzel magasan a mezőny legjobbjaként teljesített amerikai Devyn Robinson vezetésével diadalmaskodtak. Bár a fővárosi lila-fehérek az első szettet még megnyerték, azt követően a Békéscsaba nem engedte ki a kezéből az irányítást és három játszmában lezárta a mérkőzést.

A párharc harmadik meccsét egy hét múlva rendezik a fővárosban.

RÖPLABDA, TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

MBH-BÉKÉSCSABA–ÚJPESTI TE 3:1 (–20, 21, 20, 22)

Békéscsaba, 915 néző. V: Takács Á., Jámbor

BÉKÉSCSABA: ISANOVIC 15, Orosz 5, ROBINSON 34, SCHLEGEL MOSEGUI 18, Kump 5, Allard 3. Csere: Kertész (liberó), Németh L., Krivosijszka. Edző: Nagy Péter

UTE: Kucharska 2, Jordanova 16, NACSA-PEKÁRIK 18, MUTIRI 18, Pezelj 13, Ambrosio. Csere: Dömsödi, Morioka (liberók), Fábián 1, Szakály 2, Bilusic 1. Edző: Alejandro Altamirano

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:1, 5:5, 6:8, 8:9, 11:9, 13:14, 15:17, 16:21, 19:21, 20:23. 2. játszma: 1:3, 5:4, 10:5, 12:8, 15:10, 16:17, 20:18, 22:19, 24:20. 3. játszma: 0:1, 3:2, 4:5, 9:5, 11:9, 18:10, 19:14, 20:17, 23:17, 24:19. 4. játszma: 1:2, 6:3, 7:7, 12:8, 13:11, 19:14, 20:18, 22:19, 24:20

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Békéscsaba javára