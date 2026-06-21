Nemzeti Sportrádió

Női röplabda Európa-liga: elődöntős, ezzel kijutott a 2028-as Európa-bajnokságra a magyar válogatott

2026.06.21. 16:21
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Fotó: Kovács Péter
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A magyar női röplabda-válogatott az utolsó mérkőzése eredményétől függetlenül elődöntőbe jutott az Európa-ligában, egyúttal biztosította helyét a 2028-as Európa-bajnokságon.

Alessandro Chiappini szövetségi kapitány tavaly ezüstérmes együttese – amely a portugálok, az északmacedónok, az észtek, a horvátok és a montenegróiak ellen is nyert – az utolsó, Koszovó elleni találkozója előtt 5/0-s győzelmi mutatóval áll, és az európai szövetség honlapjának beszámolója alapján akkor is elődöntőbe jut, ha 3:0-ra kikap.

A négy közé kerülés egyúttal azt is jelenti, hogy a válogatott kijutott a 2028-as Európa-bajnokságra, amely sorozatban már a hetedik kontinenstorna lesz, amelyen részt vehet.

Az El elődöntője – amelynek párosítása a vasárnapi (mai) záróforduló után lesz ismert – jövő szombaton vagy vasárnap, illetve július 1-jén lesz, míg a szintén oda-visszavágós döntőt július 8-án és 11-én vagy 12-én rendezik.

 

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