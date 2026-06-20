Egy lépésre az El-elődöntőtől a női röplabda-válogatott

Úgy tűnik, Montenegró a végletek csapata. A gárda az Európa-liga alapszakaszának egyik legnagyobb bravúrját végrehajtva a múlt hétvégén idegenben győzte le 3:1-re a legutóbbi bronzérmes Romániát, pénteken viszont háromjátszmás vereséget szenvedett az addig nyeretlen Koszovótól.

Ez utóbbi akár biztató is lehetett a magyar lányok számára, azonban szombaton a jobbik arcát mutatta az ellenfél, amely nem akart leszakadni a mieinkről. Vezetni ugyan csak egyszer sikerült nekik az első játszmában, 5:4-nél, de a végén még 22:22-nél is egyenlő volt az állás. Szerencsére – az ebben a játékrészben 13-szor is eredményes Németh Anett vezérletével – ekkor kétszer is villantak a mieink, s bár az első szettlabdát még hárította az ellenfél, a következővel megnyerte az első felvonást csapatunk.

A második még ennél is fordulatosabb volt, mert a játszma zömében a vetélytárs vezetett. Igaz, a közepén egyszer a mieink is elmentek három ponttal, hogy aztán 7:1-es rohammal megint az ellenfélnél legyen az előny. 20:17-re is vezettek, ezt követően viszont egy pontot sem engedélyeztek már nekik a magyar lányok, így nyolcas sorozattal sikerült megduplázni az előnyt.

Úgy tűnt, hogy ettől meg is roppantak a montenegróiak, mert a harmadik játszma 7:2-es magyar vezetéssel indult. Innen ugyan még felzárkóztak egyszer két pontra, de ezzel el is lőtték a puskaport: a szett közepén már hét pont volt a különbség. A végén öt meccslabdájuk is volt a mieinknek, s bár úgy tűnt, hogy az elsőt hárítják, egy sikeres challenge után kiderült, hogy a magyar lányoké a pont. Németh Anett végül 27-ig jutott, s ezzel toronymagasan a találkozó legeredményesebb játékosa lett.

Válogatottunk így már csak egy győzelemre van az Európa-liga elődöntőjétől, ráadásul riválisaink közül a svédek, a szlovákok és a spanyolok is veszítettek játszmát, így már az is biztos, hogy akár egy 3:1-es siker is belefér vasárnap a házigazda Koszovó ellen a négy közé jutáshoz és a 2028-as Eb-kvótába.

RÖPLABDA EURÓPA-LIGA, NŐK

NŐK, 5. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–MONTENEGRÓ 3:0 (23, 20, 19)

Pristina, 250 néző. V: Kovár (cseh), Brunelli (olasz)

MAGYARORSZÁG: BOZÓKI-SZEDMÁK 9, Kump 2, NÉMETH A. 27, KISS L. 12, Csereklye 6, Petrenkó 4. Csere: Kertész (liberó), Németh L., Pampuch 1, Orosz. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini

MONTENEGRÓ: Djurovics 9, Pekovics 4, Petranovics 11, Dragovics 4, VUKOVICS 15, Csavics 5.Csere: Cenovics (liberó), Jovovics 1, Susics, Popovics, Vukcsevics, Rakocsevics. Szövetségi kapitány: Jovo Cakovics

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:0, 4:5, 8:6, 9:9, 15:13, 17:17, 22:20, 22:22, 24:22. 2. játszma: 1:0, 2:3, 3:5, 6:6, 6:9, 10:10, 14:11, 15:18, 17:20. 3. játszma: 0:1, 7:2, 9:7, 15:8, 16:12, 22:15, 24:19

MESTERMÉRLEG

Alessandro Chiappini: – Jó mérkőzés volt, szépen játszottunk és betartottuk a taktikát. Voltak ugyan hullámvölgyeink is, de amikor kellett, a végjátékokban mindig helyén volt a csapat szíve és a koncentrációja, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk.