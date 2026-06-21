Nemzeti Sportrádió

Gyermeket vár Varga Barnabás kedvese

T. Z.T. Z.
2026.06.21. 17:19
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Fotó: Czinege Melinda
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Skrapits Laura Varga Barnabás magyar válogatott
Apa lesz Varga Barnabás, a magyar labdarúgó-válogatott támadója.

Az AEK Athén támadójának a kedvese, Skrapits Laura a saját közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt követőivel: „Ébren álmodunk” – közölte, a bejegyzéséhez pedig egy fotót is mellékelt.

A bejegyzéshez azóta rengeteg hozzászólás érkezett, kivétel nélkül mindenki gratulált az ifjú párnak a gyermekáldáshoz.

 

Skrapits Laura Varga Barnabás magyar válogatott
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