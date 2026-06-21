Gyermeket vár Varga Barnabás kedvese
Apa lesz Varga Barnabás, a magyar labdarúgó-válogatott támadója.
Az AEK Athén támadójának a kedvese, Skrapits Laura a saját közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt követőivel: „Ébren álmodunk” – közölte, a bejegyzéséhez pedig egy fotót is mellékelt.
A bejegyzéshez azóta rengeteg hozzászólás érkezett, kivétel nélkül mindenki gratulált az ifjú párnak a gyermekáldáshoz.
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