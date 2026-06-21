Nemzeti Sportrádió

Atlétika: Takács Boglárka ötödik lett 100 méteren Hengelóban

2026.06.21. 17:11
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Takács Boglárka ötödik lett Hengelóban (Fotó: Dömötör Csaba)
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Luterán Petra atlétika Takács Boglárka 100 méteres síkfutás
Takács Boglárka az ötödik helyen végzett női 100 méteren a hagyományos hengelói FBK Games elnevezésű arany kategóriás atlétikai versenyen.

Ötödik lett Takács Boglárka a hengelói FBK Games elnevezésű arany kategóriás atlétikai versenyen a női száz méteres síkfutásban. Az MTK országos csúcstartó sprintere közepes rajt után 70 méterig kifejezetten jól futott, az utolsó 30 méteren viszont a szokásosnál kevésbé volt dinamikus, s végül 11.31 másodperces idővel – idei legjobbjától 15 századdal elmaradva – ért célba az ötödik helyen. A 0.6 méter/másodperces ellenszélben rendezett futamot a jamaicai Brianna Lyston nyerte meg 10.99 másodperccel.

A viadal másik magyar érdekeltje, a paralimpiai ezüstérmes Luterán Petra 5.52 méterrel a harmadik helyen végzett távolugrásban.

A verseny legnagyobb sztárja, Femke Broeders-Bol a szezonban másodszor állt rajthoz, és ismét 1:58 percen belül teljesítette új számát, a 800 métert. A 400 gát világbajnoki címvédője, aki az idei évre váltott a kétkörös távra, kiegyensúlyozott, jó futással rukkolt elő, s a célegyenesben tette magabiztossá sikerét. A 26 éves futó kedden, az ostravai arany kategóriás viadalon kezdte meg a szabadtéri szezont, és Csehországban 1:57.13 perces eredménnyel lett második, ezúttal pedig 1:57.41-et produkált.

 

Luterán Petra atlétika Takács Boglárka 100 méteres síkfutás
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