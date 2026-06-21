Sakkcsapat-világbajnokság: Rapportéknak villámsakkban a nyolcaddöntő jelentette a végállomást

A vasárnap zárult kétnapos, svájci rendszerű viadalon, amelyen 48 együttes indult, a kazah háttérbázisú alakulat 12 csapatos selejtezőcsoportjából másodikként lépett tovább. A már egyenes kieséses nyolcaddöntőben azonban kikapott a Team MGD1 nevű gárdától, amely a szerdától péntekig rendezett, 15 perces alapjáték-idejű partikból álló gyorssakk világbajnokságán ezüstérmesként végzett. Rapport Richárdék legyőzői a folytatásban szintén elvéreztek.

A vb-címet, ezzel a 75 ezer eurós győzelmi díjat a gyorssakkban is első kínai Dragon Chilling szerezte meg, soraiban a 2023 és 2024 között klasszikus sakkban egyéni világbajnok Ting Li-zsennel és a jelenleg is regnáló női világbajnokkal, Csü Ven-csünnel.

A hongkongi torna másik magyar résztvevője, az orosz születésű Dudin Gleb, aki 2023 óta versenyez piros-fehér-zöld színekben, a Global Ramblers csapatával 17. lett gyorssakkban, a villámsakk-vb-n, ahol háromperces alapidejű mérkőzéseket vívnak a felek, viszont már a csoportselejtezőből sem sikerült továbbjutnia.